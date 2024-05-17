Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «‎Напоминающие автоматные очереди»: Жители Новороссийска рассказали о взрывах над городом

«‎Напоминающие автоматные очереди»: Жители Новороссийска рассказали о взрывах над городом

Shot: над Новороссийском прозвучала серия мощных взрывов
17 мая 2024, 08:38
Фото: istock / dzika_mrowka

Фото: istock / dzika_mrowka

Над Новороссийском прозвучала серия мощных взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.


Местные жители рассказали, что в городе были слышны сильные хлопки и звуки, напоминающие автоматные очереди. Начали звучать они в 3:00 по местному времени. Сообщается, что жители нескольких районов слышали «характерные звуки пролета БПЛА».

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая дежурные системы противовоздушной обороны и Черноморский флот уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров. В Telegram-канале пресс-служба министерства обороны РФ написала, что ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над территорией Крымского полуострова, шесть БПЛА над территорией Белгородской области, 44 аппарата над территорией Краснодарского края и один над территорией Курской области. В акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров.

Читайте также:

«‎Катастрофический момент»: ВСУ оказались не готовы к российскому наступлению

Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ

В Киеве посоветовали Зеленскому прислушаться к словам Путина
#беспилотник
#ночь
#бпла
#жители
#рф
#пво
#служба
Появились кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки ВСУ
В сети опубликовали кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки дронов ВСУ
17 мая 2024, 08:53

Фото: istock / O_Lypa

ВСУ атаковали беспилотниками НПЗ в Туапсе. Кадры пожара на объекте опубликовал телеграм-канал Shot.
На видеозаписи видно, как рядом с очагом возгорания образовался густой дым. В настоящее время пожар потушен, жертв удалось избежать. По предварительным данным, возгорание на НПЗ произошло из-за попадания одного беспилотника.

Прежде информацию об атаке ВСУ на российский регион подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что минувшей ночью ВСУ выпустили 44 беспилотника по Краснодарскому краю.

Также украинская сторона предприняла попытку атаки дронами Крыма, Белгородской и Курской областей.

Читайте также:

Губернатор Артамонов: Дрон ВСУ пытался атаковать объекты в промзоне Липецка

Украинский дрон-камикадзе взорвался возле жилого дома в регионе РФ

Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
#минобороны рф
#пожар
#дрон
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве снесли часовню монастыря канонической православной церкви
УПЦ: в Киеве снесли часовню Десятинного монастыря
17 мая 2024, 03:11

Фото: РИА Новости / Стрингер

В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом информирует Телеграм-канал монастыря.
«Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — сообщили в монастыре.
Ночью 17 мая к монастырю подъехала строительная техника, территорию оцепили военные и сотрудники правоохранительных органов.

Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве постановил снести украинский суд — решение вынесли 14 сентября 2023 года. По решению суда, городские власти должны были снести часовню с целью освобождения территории Национального музея истории Украины, которую она занимала.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв объяснил наркогаллюцинацией слова украинского президента Владимира Зеленского о Боге с шевроном. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Названы условия, при которых НАТО отправят войска на Украину

В НАТО признали устойчивость Российской армии

В МО РФ сообщили об уничтожении 15 безэкипажных катеров ВМС Украины

#суд
#военные
#техника
#сотрудники
#митрополит
#упц
#украина
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Госдумы заявил, что сбежавшую от семьи уроженку Чечни «вернут» родственникам
Депутат Делимханов: сбежавшую чеченскую девушку вернут родным
17 мая 2024, 02:51

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заверил, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам в Чечне. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Телеграм-канале.
Как утверждает Делимханов, он лично контролирует ситуацию. Стоит отметить, что между родственниками девушки и праовхранителями Москвы «никаких недопониманий нет».

«Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею», — сообщил Дудаев.
Дудаев также призвал «недобросовестных» журналистов «умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях». По словам министра, вопрос будет исчерпан в скором времени.

Делимханов добавил, что повлиявшие на девушку люди получат наказание «в рамках закона РФ».

Ранее сообщалось, что семья из Чечни окружила столичный отдел полиции из-за скрывшейся там девушки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских

Присяжные признали Шишкана виновным в организации ОПГ

В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня

#наказание
#министр
#депутат
#люди
#рф
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина и ребенок погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
Гладков: при ударе дрона ВСУ по автомобилю погибли женщина и ребенок
17 мая 2024, 02:25

Фото: istock / maxim4e4ek

В Белгородской области в результате атаки машины дроном-камикадзе украинских войск погибли женщина и четырехлетний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
«В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — написал глава региона в Телеграм-канале.
Ребенка в критическом состоянии госпитализировали, однако медики не смогли сохранить ему жизнь. Отец семейства отделался ссадинами, он находится в состоянии шока, но отказался от госпитализации. Водитель автомобиля получил осколочные ранения правой кисти.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Названы условия, при которых НАТО отправят войска на Украину

В НАТО признали устойчивость Российской армии

В МО РФ сообщили об уничтожении 15 безэкипажных катеров ВМС Украины

#губернатор
#ребёнок
#автомобиль
#дрон
#медики
#Вячеслав Гладков
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцов ЧВК осудят за участие в преступном сообществе
«Ъ»: бойцам ЧВК «ЕНОТ» грозит 17 лет за участие в ОПГ
17 мая 2024, 00:51

Фото: istock / choochart choochaikupt

В Московском военном суде завершился процесс по делу о создании преступного сообщества сотрудниками УФСБ по Москве. Обвиняемым, большинство из которых входили в ЧВК ЕНОТ, грозит от 12 до 17 лет тюремного заключения. Об этом информирует «Коммерсантъ».
По данным следствия, экс-сотрудник столичного УФСБ Александр Мрищук использовал бойцов ЧВК с целью осуществления разбойных нападений. Их жертвами становились бизнесмены, которых сотрудники правоохранительных органов подозревали в махинациях при поставках товаров из-за рубежа.

Обвинение запросило для них от 12 до 17 лет строгого режима, а также потребовало оштрафовать на крупные суммы.

Стоит отметить, что защита настаивала на оправдании подсудимых, заявляя, что потерпевшие оговорили офицера и «енотов» во избежание ответственности за нарушения в области таможенного дела.

Фигуранты выступили с последним словом, не призывная свою вину. и суд удалился на вынесение приговора, который будет оглашен 4 июня. Оглашение приговора назначено на 4 июня.

До этого сообщалось, что суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти»

Читайте также:

В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских

Присяжные признали Шишкана виновным в организации ОПГ

В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня

#суд
#обвинение
#защита
#нарушения
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фицо заявил, что помнит обстоятельства покушения
Избранный лидер Словакии Пеллегрини: Фицо помнит детали покушения
17 мая 2024, 00:01

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит в каких обстоятельствах произошло нападение на него. Об этом заявил избранный президент государства Петер Пеллегрини, навестивший раненого политика в больнице, сообщает телеканал ТАЗ.
«Он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», — рассказала Пеллегрини, добавив, что премьер находился в сознании, когда прибыл в медучреждение.
До этого президент республики рассказал, что состояние политика оценивается как очень серьезное. По его словам, Фицо был «на волосок от смерти».

Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

Читайте также:

В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских

Присяжные признали Шишкана виновным в организации ОПГ

В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня
#нападение
#политика
#президент
#министр
#роберт фицо
#словакия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских
При столкновении двух автомобилей на юге Москвы пострадали двое полицейских
16 мая 2024, 21:56

Фото: iStock/Anton Novikov

Двое сотрудников полиции пострадали в автомобильной аварии на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию от МВД.
Столкнулись два автомобиля, один из которых оказался служебным.

По данным ведомства, на данный момент проводится проверка происшествия. Пострадавших полицейских госпитализировали с различными травмами.

Читайте также:

Спасатели помогли водителю, пострадавшему в ДТП двух грузовых машин

Российский триатлонист Сысоев погиб в ДТП

«Известия» опубликовали имена погибших в ДТП с автобусом в Петербурге
#дтп
#спасатели
#проверка
#имена
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Присяжные признали Шишкана виновным в организации ОПГ
16 мая 2024, 21:49

Фото: iStock/Zolnierek

Вынесен обвинительный вердикт в отношении криминального авторитета Олега Медведева, пишет ТАСС.
Он известен по прозвищу Шишкан, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Там заявили, что обвинительный приговор также вынесен участникам возглавляемой Медведевым организованной преступной группировки. Их обвиняют в убийствах, бандитизме и совершении других тяжких и особо тяжких преступлений.

В ближайшее время Второй Западный окружной военный суд, который рассматривал уголовное дело, в закрытом от СМИ режиме, назначит фигурантам сроки.

Читайте также:

Макгрегор: провалившиеся попытки США разрушить Россию подорвали авторитет НАТО

«Давят на скорость, эмоции и авторитет»: Как мошенники отбирают у людей квартиры

Украинский министр перешел на криминальный жаргон в попытках успокоить сограждан
#суд
#колония
#приговор
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня
16 мая 2024, 21:23

Фото: iStock/Kuzma

Региональное управление Следственного комитета Российской Федерации в Telegram-канале сообщило о проведении проверки в Самаре после появления публикаций о противоправном поведении подростка у мемориала воинской славы.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее сообщила, что студент вуза в Самаре «украл гвоздики с Вечного огня», начал их ломать и веселиться «под веселый смех его подруги». Видео, на котором запечатлен молодой человек, играющий с двумя гвоздиками на площади у воинского монумента, было опубликовано.

«В соцмедиа стали распространяться видеоматериалы, на которых несовершеннолетний совершает противоправные действия у мемориала воинской славы в городе Самаре. По данному факту начата доследственная проверка», — заявили в Следственном комитете.
Читайте также:

Станцевавшая тверк у Вечного огня студентка из Замбии получила год условно

«Огоньку не найдётся?»: Подростка из Сахалина осудят за осквернение Вечного огня

В Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня
#проверка
#студент
#видео
#человек
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф