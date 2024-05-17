«‎Напоминающие автоматные очереди»: Жители Новороссийска рассказали о взрывах над городом

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Над Новороссийском прозвучала серия мощных взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Местные жители рассказали, что в городе были слышны сильные хлопки и звуки, напоминающие автоматные очереди. Начали звучать они в 3:00 по местному времени. Сообщается, что жители нескольких районов слышали «характерные звуки пролета БПЛА».
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая дежурные системы противовоздушной обороны и Черноморский флот уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров. В Telegram-канале пресс-служба министерства обороны РФ написала, что ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над территорией Крымского полуострова, шесть БПЛА над территорией Белгородской области, 44 аппарата над территорией Краснодарского края и один над территорией Курской области. В акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров.
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