Праздник Петровской иконы Божией Матери 2024: история, чудеса, кому помогает

Фото: iStock/Anna_Anikina
Петровская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых православных святынь в России, ее часто называют покровительницей рода человеческого. Верующие празднуют ее день ежегодно 6 сентября. В 2024 году эта дата выпала на пятницу.
Об истории святыни, связанных с ней чудесах, иконографии и кому она помогает — в материале «Радио 1».
За свою аскетическую жизнь, наполненную трудом и послушанием, монах Петр был возведен в сан иеромонаха. Спустя некоторое время он получил благословение покинуть монастырь и уединился на берегу реки Рать для усердной молитвы.
Фото: iStock/intek1
Вскоре на месте его маленькой кельи, где будущий святой вел тайную молитвенную жизнь, был основан монастырь, а самого монаха-иконописца избрали игуменом. Слава о новой обители быстро распространилась. Люди начали приходить сюда, чтобы помолиться. Князь Юрий Львович из Галича также приезжал к Петру за благословением и его сердечными молитвами.
В Спасо-Преображенском Ратском монастыре игумен Петр создал икону Пресвятой Богородицы.
Икону передали митрополиту Максиму, который отвез ее во Владимир, где она была украшена золотом и драгоценностями. В 1325 году, после переноса митрополии в Москву, икона была размещена в Успенском соборе Кремля и с тех пор считалась покровительницей города, спасавшей его от врагов.
На протяжении веков икона была почитаема как простыми людьми, так и правителями. Например, перед ней молился даже сам Иван III. В 1613 году икона была принесена в Кострому, где сопровождала приглашение Михаила Федоровича на престол, который стал первым царем из династии Романовых.
Икона была также особо почитаема московскими святителями, ее выносили на крестные ходы в дни церковных праздников. К примеру, патриарх Иов брал Петровскую икону вместе с Владимирской и Донской, когда ходил к Борису Годунову просить его принять царство.
Петровская икона относится к типу Одигитрия (с греч. — «путеводительница»), изображая Богоматерь с младенцем Иисусом на руках. Считается, что евангелист Лука написал первую такую икону еще при жизни Девы Марии.
На иконе Богородица правой рукой указывает на Христа как на Спасителя, а Иисус изображен сидящим на коленях матери, держа свиток в левой руке и благословляя правой.
Фото: iStock/scaliger
Между XIX-XX веком первоначальная древняя икона исчезла из собора, а в нем осталась лишь маленькая икона-пядница (от старорусс. — шириной в пядь), происхождение которой до сих пор неизвестно. Она датируется концом XIV-началом XV века и находится в южном пристенном иконостасе Успенского собора.
Некоторые исследователи полагают, что эта пядница и есть тот самый древний образ, ссылаясь на некоторые косвенные доказательства. К примеру, об этом говорит ее точный список (один из видов копии), сделанный рукой Назария Савина через год после восхождения на престол первого Романова — в 1614 году. Список не только повторяет пядницу в мельчайших деталях, но и единственный среди многих сопровождается подписью «Петровская».
Петровской иконе Божией Матери молятся практически с любыми просьбами. К ней обращаются об исцелении от болезней, помощи в сложных ситуациях, защите от врагов и восстановлении справедливости.
Важно понимать, что Богородица воспринмается как заступница рода человеческого. Потому она может быть призвана на помощь в любых обстоятельствах и молиться ей можно как в церкви, так и дома.
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Петровская икона Божией Матери: история святыниЛегенды приписывает создание иконы митрополиту Петру, жившему в конце XIII — начале XIV веков. Он родился на Волыни в православной и праведной семье. С 12 лет начал монашескую жизнь, изучая Библию и осваивая искусство иконописи.
За свою аскетическую жизнь, наполненную трудом и послушанием, монах Петр был возведен в сан иеромонаха. Спустя некоторое время он получил благословение покинуть монастырь и уединился на берегу реки Рать для усердной молитвы.
Фото: iStock/intek1
Вскоре на месте его маленькой кельи, где будущий святой вел тайную молитвенную жизнь, был основан монастырь, а самого монаха-иконописца избрали игуменом. Слава о новой обители быстро распространилась. Люди начали приходить сюда, чтобы помолиться. Князь Юрий Львович из Галича также приезжал к Петру за благословением и его сердечными молитвами.
В Спасо-Преображенском Ратском монастыре игумен Петр создал икону Пресвятой Богородицы.
Икону передали митрополиту Максиму, который отвез ее во Владимир, где она была украшена золотом и драгоценностями. В 1325 году, после переноса митрополии в Москву, икона была размещена в Успенском соборе Кремля и с тех пор считалась покровительницей города, спасавшей его от врагов.
На протяжении веков икона была почитаема как простыми людьми, так и правителями. Например, перед ней молился даже сам Иван III. В 1613 году икона была принесена в Кострому, где сопровождала приглашение Михаила Федоровича на престол, который стал первым царем из династии Романовых.
Икона была также особо почитаема московскими святителями, ее выносили на крестные ходы в дни церковных праздников. К примеру, патриарх Иов брал Петровскую икону вместе с Владимирской и Донской, когда ходил к Борису Годунову просить его принять царство.
Петровская икона Божией Матери: иконографияФото: iStock/Sergei Dolgov
Петровская икона относится к типу Одигитрия (с греч. — «путеводительница»), изображая Богоматерь с младенцем Иисусом на руках. Считается, что евангелист Лука написал первую такую икону еще при жизни Девы Марии.
На иконе Богородица правой рукой указывает на Христа как на Спасителя, а Иисус изображен сидящим на коленях матери, держа свиток в левой руке и благословляя правой.
Петровская икона Божией Матери: местоположение
Фото: iStock/scaliger
Между XIX-XX веком первоначальная древняя икона исчезла из собора, а в нем осталась лишь маленькая икона-пядница (от старорусс. — шириной в пядь), происхождение которой до сих пор неизвестно. Она датируется концом XIV-началом XV века и находится в южном пристенном иконостасе Успенского собора.
Некоторые исследователи полагают, что эта пядница и есть тот самый древний образ, ссылаясь на некоторые косвенные доказательства. К примеру, об этом говорит ее точный список (один из видов копии), сделанный рукой Назария Савина через год после восхождения на престол первого Романова — в 1614 году. Список не только повторяет пядницу в мельчайших деталях, но и единственный среди многих сопровождается подписью «Петровская».
Петровская икона Божией Матери: о чем молиться, кому помогаетФото: iStock/Ivan Murauyou
Петровской иконе Божией Матери молятся практически с любыми просьбами. К ней обращаются об исцелении от болезней, помощи в сложных ситуациях, защите от врагов и восстановлении справедливости.
Важно понимать, что Богородица воспринмается как заступница рода человеческого. Потому она может быть призвана на помощь в любых обстоятельствах и молиться ей можно как в церкви, так и дома.
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