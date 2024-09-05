«Вместо ЛГБТ*»: Священник Ткачев назвал квадробику деградацией

Фото: iStock/Diy13
В России всё больше детей называют себя квадроберами. Суть такого явления в том, чтобы надевать маски или костюмы животных и имитировать их повадки, бегая на четвереньках и издавая различного рода звуки. Некоторые ребята воспринимают это как безобидное хобби и игру, другие же — как образ жизни, который уже становится серьезной проблемой для родителей и окружающих.
Священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев в беседе с «Радио 1» заявил, что такое явление можно назвать деградацией.
Он добавил, что кадробика среди подростков — идеологическое явление, которое пропагандируется со стороны.
По его мнению, не исключено, что такое поведение вызвано желанием привлечь к себе внимание родителей и окружающих.
Андрей Ткачев предположил, что подобное массовое подростковое явление скопировано с запада, где марши людей в масках и с хвостами не являются чем-то особенным.
Он заключил, что специалистам стоит тщательно исследовать истоки квадробики, чтобы понять, как это явление исключить, а взрослым стоит понимать, о чем думают их дети.
Читайте также:
На дискотеке или в салоне автомобиля: священник высказался о разовом сексе
«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены
Врач дала советы родителям детей-квадроби
*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
«Человек — это очень динамическое существо: он либо развивается, либо деградирует. И если деградирует, то опускается ближе к царству животных, но всегда будет ниже и хуже. Он копирует какие-то модели поведения крысы, свиньи, собаки. Эти слова в человеческом лексиконе всегда были бранными. В некоторых народах это было самым сильным оскорблением. И мы этими словами пользуемся как уничижительными характеристиками. Но человек никогда не бывает просто свиньей или собакой, он только хуже свиньи и собаки», — сообщил собеседник.
Он добавил, что кадробика среди подростков — идеологическое явление, которое пропагандируется со стороны.
«Если дети массово надевают маски и копируют поведение животных, это, видимо, происходит с одобрения родителей, которые не понимают, что это симптом деградации человеческого сознания. Дети находятся под воздействием малолетнего безумия. Для того, чтобы ребенок захотел изобразить себя животным, нужно, чтобы он жил в каком-то испорченном смысловом поле. Они что-то читают, потребляют какую-то идеологическую пищу, заражаются идеей. Здесь дело не в личном почине, а наверняка существует идеологическая рассылка. Подросткам внушается: «Ты — животное, прими это. Хочешь — будь собакой, хочешь — ослом». Они вступают в группы вступают и решают таким образом эпатировать взрослое население», — объяснил эксперт.
По его мнению, не исключено, что такое поведение вызвано желанием привлечь к себе внимание родителей и окружающих.
«Многое в поведении подростков вызывается желанием привлекать на себя внимание. Одеждой, пирсингом, странным поведением — так было у панков, готов — у всех. Все эти группы — обделенные вниманием эгоисты, которые хотят, чтобы на них посмотрели. Это новый этап конфликта отцов и детей», — сказал протоирей.
Андрей Ткачев предположил, что подобное массовое подростковое явление скопировано с запада, где марши людей в масках и с хвостами не являются чем-то особенным.
«Все появляющиеся новые модели поведения в России, как правило, возникают не в России. Возникают в другой стране, а потом переносятся как вирус или зараза. Например, в Германии или некоторых американских городах в последних годы бывали прямо марши людей, желающих быть животными. Раньше это были марши ЛГБТ*, а сейчас животных. Взрослые люди ходят на поводке и в масках. Может, с этим связано», — поделился собеседник.
Он заключил, что специалистам стоит тщательно исследовать истоки квадробики, чтобы понять, как это явление исключить, а взрослым стоит понимать, о чем думают их дети.
Читайте также:
На дискотеке или в салоне автомобиля: священник высказался о разовом сексе
«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены
Врач дала советы родителям детей-квадроби
*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Бондарева