Праздник святого Харитона 11 октября: Почему нельзя выходить из дома и играть свадьбу

Фото: istock/Aleksandr Golubev
11 октября православная церковь чтит память Святителя Харитона Исповедника, епископа Иконийского. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на этот день, что можно и нельзя делать.
Святой Харитон — историяСвятой Харитон жил на рубеже III–IV веков. Харитон Исповедник в период правления римского императора Аврелиана подвергся гонениям и был заключен в темницу. Он чуть не погиб от рук разбойников. Однако несмотря на все трудности ему удалось выжить и основать несколько монастырей на Святой Земле.
Он активно обличал язычников и призывал местных жителей принять христианство, за что подвергался гонениям и был заключен в тюрьму. Его освободили при новом правителе, после чего Харитон отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам.
Во время паломничества его захватили разбойники, связали и увели с собой. Когда он молился о спасении, в пещеру, где находились разбойники, заползла змея и отравила ядом вино в кувшине. Выпив его, все разбойники погибли, а святой смог спастись.
Фото: istock/Gervase Laundrie
Все награбленное разбойниками Харитон раздал бедным, а в той самой пещере основал храм. В дальнейшем здесь был основан мужской православный монастырь «Фаранская лавра».
ТрадицииС давних времен Харитонов день считался неблагоприятным, его связывали с активностью нечистой силы. С наступлением темноты наши предки старались не выходить из дома, чтобы избежать неприятностей. Помимо этого, они избегали встреч с черноглазыми людьми, полагая, что те могут навести порчу.
После 11 октября никто не смел есть ягоды, так как считалось, что на них плевал сам дьявол, поэтому они были испорчены его ядовитой слюной. Тех, кто их съест, ожидали серьезные болезни или даже смерть. Домашние дела также откладывались. Харитонов день становился настоящим выходным.
Особое внимание в ночь праздника уделяли снам. Славяне верили, что в эту ночь сны могут быть вещими и подсказать, что ждет впереди. Если сновидения были тревожными или предвещали беду, то утром выпивали святую воду, чтобы защититься от зла.
Что можно делать 11 октября 2024— Останьтесь дома и посвятите время себе и своим родным;
— Можно провести время с книгой, посмотреть сериал или найти другое занятие по душе.
Что нельзя делать 11 октября 2024— Нельзя выходить из дома и пересекаться с черноглазыми людьми;
— Нежелательно находиться в местах большого скопления людей, чтобы не получить сглаз;
— В этот день не играют свадьбы и не проводят другие увеселительные мероприятия.
Приметы на погоду— Ветер с севера сулит морозную зиму;
— Если зайцы не сменили окрас, зима будет поздней;
— Если ива покрылась инеем, зима будет долгой.
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Дарья Осипова