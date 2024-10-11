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Праздник святого Харитона 11 октября: Почему нельзя выходить из дома и играть свадьбу

11 октября 2024, 00:00
Фото: istock/Aleksandr Golubev

Фото: istock/Aleksandr Golubev

11 октября православная церковь чтит память Святителя Харитона Исповедника, епископа Иконийского. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на этот день, что можно и нельзя делать.

Святой Харитон — история

Святой Харитон жил на рубеже III–IV веков. Харитон Исповедник в период правления римского императора Аврелиана подвергся гонениям и был заключен в темницу. Он чуть не погиб от рук разбойников. Однако несмотря на все трудности ему удалось выжить и основать несколько монастырей на Святой Земле.

Он активно обличал язычников и призывал местных жителей принять христианство, за что подвергался гонениям и был заключен в тюрьму. Его освободили при новом правителе, после чего Харитон отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам.



Во время паломничества его захватили разбойники, связали и увели с собой. Когда он молился о спасении, в пещеру, где находились разбойники, заползла змея и отравила ядом вино в кувшине. Выпив его, все разбойники погибли, а святой смог спастись.

Фото: istock/Gervase Laundrie

Все награбленное разбойниками Харитон раздал бедным, а в той самой пещере основал храм. В дальнейшем здесь был основан мужской православный монастырь «Фаранская лавра».

Традиции

С давних времен Харитонов день считался неблагоприятным, его связывали с активностью нечистой силы. С наступлением темноты наши предки старались не выходить из дома, чтобы избежать неприятностей. Помимо этого, они избегали встреч с черноглазыми людьми, полагая, что те могут навести порчу.

После 11 октября никто не смел есть ягоды, так как считалось, что на них плевал сам дьявол, поэтому они были испорчены его ядовитой слюной. Тех, кто их съест, ожидали серьезные болезни или даже смерть. Домашние дела также откладывались. Харитонов день становился настоящим выходным.

Особое внимание в ночь праздника уделяли снам. Славяне верили, что в эту ночь сны могут быть вещими и подсказать, что ждет впереди. Если сновидения были тревожными или предвещали беду, то утром выпивали святую воду, чтобы защититься от зла.

Что можно делать 11 октября 2024

— Останьтесь дома и посвятите время себе и своим родным;

— Можно провести время с книгой, посмотреть сериал или найти другое занятие по душе.

Что нельзя делать 11 октября 2024

— Нельзя выходить из дома и пересекаться с черноглазыми людьми;

— Нежелательно находиться в местах большого скопления людей, чтобы не получить сглаз;

— В этот день не играют свадьбы и не проводят другие увеселительные мероприятия.

Приметы на погоду

— Ветер с севера сулит морозную зиму;

— Если зайцы не сменили окрас, зима будет поздней;

— Если ива покрылась инеем, зима будет долгой.

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Стало известно, чье одобрение потребуется для продажи иностранных активов
РБК: в России увеличили взнос для уходящих иностранных компаний до 35%
10 октября 2024, 22:12

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

В России увеличили взнос для иностранных компаний, который они должны будут выплатить при уходе с российского рынка — с 15% до 35%. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает РБК. При этом отмечается, что продать активы можно будет не дороже, чем за 40% от его оценочной стоимости.
По информации агентства, новые правила коснулись и графика выплат — первые 25% от суммы нужно будет заплатить в первый месяц после сделки, 5% — в течение года, последние 5% — за два года.

Вместе с тем появилось новое требование для особенно серьезных сделок: если актив дороже 50 млрд рублей, то продать его получится только при личном одобрении президента России Владимира Путина.

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Синоптик Позднякова спрогнозировала приход урагана «Милтон» в Россию
Синоптик Позднякова: ураган «Милтон» может добраться до России через океан
10 октября 2024, 19:53

Фото: iStock/Aleksandr Geraskin

Мощный ураган «Милтон» через Атлантический океан может добраться до России. Об этом в разговоре с KP.RU сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, отголоски урагана могут ощутить в Мурманской области.

«Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей», — отметила Позднякова.

Эксперт пояснила, что россиянам не стоит ожидать такого же буйства стихии, как в Соединенных Штатах. На российскую территорию подобные циклоны могут принести лишь усиление ветра и осадки.

Позднякова добавила, что сейчас от берегов Африки движется ураган «Лесли». Они с «Милтоном» в какой-то момент окажутся крайне близко друг к другу: или они сольются и усилятся, или погасят друг друга, заключила синоптик.

Напомним, в американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 млн человек. Людям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». Данная эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю Штатов. Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября.

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Адвокат Полякова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников
10 октября 2024, 19:35

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Телефонные мошенники постоянно совершенствуют свои методы и разрабатывают новые схемы обмана. Согласно исследованиям, около 40% таких преступлений осуществляется через мессенджеры. Адвокат Вероника Полякова, специализирующаяся на экономических и должностных преступлениях, рассказала предпринимателям Московской области о способах защиты своих данных на обучающем вебинаре.
По словам Поляковой, четверть всех уголовных дел в России связана с мошенничеством.

Наиболее распространённые виды мошенничества — телефонные и цифровые преступления, совершаемые через интернет. Полякова подробно описала различные виды мошенничества, такие как фишинг, сайты-двойники, звонки с поддельным голосом и обман от знакомых людей.

Она также упомянула о новых видах мошенничества: поддельные звонки «из судов» и «Мой бизнес».

Адвокат предложила некоторые рекомендации для повышения безопасности и защиты от мошенников:

  • активируйте двухфакторную аутентификацию на портале госуслуг;
  • установите приложения для обнаружения подозрительных звонков на вашем мобильном устройстве;
  • ограничьте поступающие вызовы только теми контактами, которые уже сохранены в вашем телефоне.

Полякова подчеркнула важность отслеживания новостей о новых видах мошенничества.

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#мошенники
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«Самые большие губы России»: как жила звезда телешоу Кристина Рэй, бесследно пропавшая в Сочи, подробности
10 октября 2024, 19:29

Фото: соцсети К. Рэй

Звезда телешоу, обладательница самых больших губ в РФ 35-летняя Кристина Рэй пропала в Сочи. Причиной ее исчезновения может служит наркотическая зависимость. Также есть версия, что девушка боится ложиться на лечение в рехаб, поэтому и скрывается от всех.
О том, как сложилась жизнь звезды российских телешоу, что послужило причиной исчезновения Кристины Рэй и где ее могут удерживать, расскажет редакция «Радио 1».

«Кололась и пила ежедневно»: Подруга Рэй о ее многолетней зависимости


Наркотические вещества Кристина употребляет уже много лет. Свою зависимость она никогда не стремилась скрыть от общественности. Эту информацию подтвердила и коллега по проекту «Перезагрузка» на ТНТ Юлия Пугаева.

По словам девушки, знакомство произошло в 2018 году. Пугаева отзывается о пропавшей, как о доброй и отзывчивой. Однако существенными проблемами, которые повлияли на жизнь Кристины, стали наркотическая и алкогольная зависимость.

«Мы прожили вместе месяц на квартире, когда шли съемки проекта. Она ежедневно употребляла пиво», — призналась Пугаева.

Переезд в Сочи и жизнь после проекта «Перезагрузка»


После съемок в «Перезагрузке» девушки еще какое-то время поддерживали связь, однако через некоторое время перестали общаться. Последний раз Юлия писала пропавшей Кристине несколько лет назад.

В то время Рэй уже успела пройти курс лечения в реабилитационном центре.

«В 2022-м я летала отдыхать в Сочи и написала ей, чтобы увидеться. Она промолчала. С тех пор я ей не навязывалась», — пояснила Пугаева.

«Самые большие губы России»: Как Рэй попала в Книгу рекордов Гиннеса


Помимо «Перезагрузки», Рэй также успела поучаствовать в проекте «ДОМ-2».

В 22 года девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ в России. Она неоднократно проводила операции по их увеличению. Но после развода с мужчиной, в браке с которым прожила 7 лет, Рэй поменяла отношение к жизни. Она удалила все филлеры и вернулась к прежнему облику. К тому же, по ее мнению, слишком пухлый рот привлекал к ней совсем не тех мужчин.

Фото: соцсети К. Рэй
Несмотря на это Кристина считала себя более женственной и уверенной в себе именно с необычной внешностью.

«С такими губами я стала девочка-девочка!», — говорила Рэй.

Исчезновение Кристины Рэй в Сочи: наркотики, удерживание в заложниках


Правоохранители расследуют исчезновение Кристины. На сегодняшний день уже удалось найти молодого человека, с которым звезду российских телешоу видели в последний раз. Мужчину допросили и составили протокол по статье об употреблении запрещенных веществ.

Отмечается, что волонтеры «ЛизаАлерт» также участвуют в поисках. Согласно информации Telegram-канала SHOT, девушка могла сбежать к своему другу, чтобы с ним употреблять наркотики у него на квартире.

По словам друзей и знакомых пропавшей, в последнее время Рэй часто ходила на вечеринки и общалась с Романом Михиным (его знают по кличке Кот). Близкие подозревают, что Рэй может скрываться у него на квартире, где они вместе употребляют запрещенные вещества.

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Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского
DM: кот Ларри покинул резиденцию на Даунинг-стрит, когда туда вошел Зеленский
10 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Nils Jacobi

Главный мышелов Соединенного Королевства кот Ларри, который проживает в резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, не захотел находиться в одном помещении с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно увидеть, как Ларри убегает из здания правительственной резиденции в момент, когда туда входит Зеленский вместе с действующим премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уточняется, что политиков происходящее позабавило.




Напомним, кот Ларри, который был взят из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года животные имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов ежегодно.

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#зеленский
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#политика
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Манул Тимофей продолжает зажировку
Московский зоопарк: набор веса у манула Тимофея продолжается по плану
10 октября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Elen Marlen

Набор веса у манула Тимофея в Московском зоопарке продолжается по плану, он уже поправился до 5,5 килограммов. Об этом со ссылкой на учреждение сообщает РИА Новости. Отмечается, что рожденный в разгар пандемии кот здоров и становится все более пушистым.
«Зажировка у Тимофея продолжается по плану. Зоологи следят за рационом манула, периодически его взвешивают. Если около месяца назад он весил 4,5, то сейчас его вес уже около 5,5 килограммов», — рассказали в зоопарке.
Там также отметили, что Тимофея продолжают кормить по два раза в день: утром — перепелка, вечером — крыса, а по воскресеньям — разгрузочный день.

В учреждении добавили, что пока что кот активно гуляет на улице, но с приходом холодов его прогулки сократят только до ночных.

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#москва
#животное
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Собянин: в Печатниках на Юго-Востоке Москвы появится новый деловой центр
10 октября 2024, 18:49

Фото: сайт Кремля

На Юго-Востоке столицы в Печатниках появится новый деловой центр. Об этом в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что «Южный порт — Текстильщики» сконцентрирует в себе развитие автомобилестроения, а также высокотехнологичные компании.
«На основании архитектурного строительного анализа было выбрано около шести таких главных точек развития, которые являются по сути дела новыми центрами Москвы. Один из таких (центров — прим. ред.) — это Печатники», — пояснил Собянин.
Он добавил, что сейчас принята концепция создания проекта, который реорганизует промзоны. Речь идет о площади в 18 миллионов «квадратов», из которых девять миллионов отводится так называемому деловому строительству — предприятия, технопарки, офисы. Остальная часть — жилстрой.

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Психиатр Вилков назвал основной ингредиент продуктивности
Психиатр Вилков: Повышению продуктивности способствует позитивная мотивация
10 октября 2024, 18:21

Фото: iStock/Atomic62 Studio

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что повысить продуктивность и эффективность в любом деле в первую очередь помогает правильная мотивация, настрой человека.
«Если мотивация находится на высоком уровне, это положительно влияет на повышение продуктивности. Важно избегать переутомлений, необходимо делать определенные задачи с перерывами, давая себе время для отдыха и восстановления для того, чтобы не возникало чувство усталости», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Вилков.

Также для повышения продуктивности важно хвалить себя за промежуточные результаты и вести здоровый образ жизни, добавил специалист.

До этого психолог Майя Голубева раскрыла признаки мужчины-абьюзера.

«Абьюзер старается регулировать все сферы жизни своей жертвы, подавляя её свободу. Также он применяет различные методы эмоционального насилия, такие как унижения и угрозы, чтобы подорвать самооценку жертвы, заставляя её чувствовать себя беспомощной и зависимой. Абьюзер использует манипуляции и ложь, чтобы достичь своих целей, создавая иллюзию контроля», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Голубева.

Она подчеркнула, что при обнаружении у своего партнёра таких признаков, необходимо немедленно обращаться за помощью к профессионалам.

Ранее психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявляла, что наиболее частыми причинами ссор в отношениях являются деньги, дети, а также взаимоотношения и распределение обязанностей в семье.

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Категории водительских прав, расшифровка: что значит каждое из обозначений
10 октября 2024, 18:17

Фото: iStock/anyaberkut

В России водительские права бывают разных категорий в зависимости от типа транспортного средства, которым разрешено управлять их владельцу. Это связано с разнообразием видов транспорта на дорогах — от мопедов до автобусов. Для управления различными транспортными средствами требуются разные навыки вождения, а правила дорожного движения для некоторых из них имеют свои особенности. Поэтому были введены разные категории водительских прав, которые соответствуют определенным видам транспорта.
О категориях прав, их различиях, а также о том, на каких машинах и с какими отметками в правах можно ездить — в материале «Радио 1».

Что такое категории водительских прав?

Категории водительских прав — это классификация, которая определяет, транспортными средствами какого вида может управлять водитель. Наличие определенной категории в правах дает право управлять транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории.

Как понять, к какой категории относится автомобиль?

Фото: iStock/3dan3

Чтобы понять, к какой категории относится ваш автомобиль, нужно обратиться к паспорту транспортного средства или СТС.

Например, категория «М» предназначена для мопедов и легких квадроциклов, категория «А» — для мотоциклов, категория «В» — для легковых автомобилей и т. д.

Какие категории есть в водительском удостоверении?

В водительском удостоверении могут быть следующие категории:
  • М — мопеды и легкие квадроциклы;
  • А — мотоциклы;
  • В — легковые автомобили;
  • ВЕ — легковые автомобили с прицепом (до 750 кг);
  • B1 — трициклы и квадроциклы;
  • C — грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн);
  • С1 — грузовые автомобили (от 3,5 до 7,5 тонн);
  • CE — грузовые автомобили с прицепом (свыше 750 кг);
  • D — автобусы;
  • D1 — автобусы (до 16 мест);
  • DE — автобусы с прицепом;
  • Tm — трамваи;
  • Tb — троллейбусы.
Важно помнить, что наличие категории в правах не дает права управлять любым транспортным средством соответствующей категории. Например, наличие категории «В» не дает права управлять грузовым автомобилем категории «С».

Какие подкатегории есть в водительском удостоверении?

Фото: iStock/ttretjak

Подкатегории в водительском удостоверении позволяют управлять транспортными средствами с ограничениями по массе, количеству пассажиров или другим параметрам.

Например, подкатегория «В1» позволяет управлять трициклами и квадрициклами, а подкатегория «А1» — легкими мотоциклами.

Какие совместные категории есть в водительских правах?

Совместные категории в водительских правах позволяют управлять транспортными средствами, которые относятся к нескольким категориям.

Например, категория «BE» позволяет управлять легковым автомобилем с прицепом, а категория «DE» — автобусом с прицепом.

Можно ли управлять автомобилем без соответствующей категории?

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Управление автомобилем без соответствующей категории является нарушением правил дорожного движения и может повлечь за собой штраф и другие санкции. Поэтому перед тем, как сесть за руль, убедитесь, что у вас есть все необходимые категории в правах.

Вождение автомобиля при неимении в правах соответствующей категории приравнивается к вождению без прав и влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей и задержание транспортного средства.

Как получить новую категорию прав?

Для получения новой категории прав необходимо пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. После успешной сдачи экзаменов вы получите новое водительское удостоверение с соответствующей категорией.

Фото: iStock/IvanSpasic

Обратите внимание, что для получения некоторых категорий может потребоваться дополнительное обучение и сдача дополнительных экзаменов. Например, для получения категории «Е» необходимо пройти дополнительное обучение и сдать экзамен на право управления транспортным средством с прицепом.

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