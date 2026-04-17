Предложение на новые китайские авто в Сибири снизилось на 17,9%

17 апреля 2026, 15:36

В январе–марте 2026 года в Сибири увеличился спрос на новые машины на 17,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя цена автомобиля составила 2,99 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто».





По данным исследования, наибольшей популярностью у жителей Сибири пользуются машины ценой один–два миллиона. Второе место заняли авто стоимостью два–три миллиона рублей.



Кроме того, по итогам первого квартала 2026 года доля предложений по новым китайским авто снизилась до 49,0 % по сравнению с годом ранее, а доля российских марок выросла с 18,7 % до 47,9 %. По словам экспертов, это связано с появлением новых российских брендов, таких как TENET. В то же время среди российских марок продолжает лидировать бренд LADA.





«Наиболее востребованными моделями в Сибирском ФО стали LADA Granta, LADA Niva Legend и LADA Niva Travel. В ТОП-5 также вошли HAVAL Jolion и LADA Vesta. Высокий интерес вызывают HAVAL M6, LADA Largus и новинки — TENET T4 и TENET T7», — пишет Om1 Новосибирск.