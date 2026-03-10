Россиянин взыскал с автосалона 14 млн рублей за машину с поддельным ПТС

10 марта 2026, 11:02

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Житель Красноярского края через суд взыскал около 14 миллионов рублей неустойки с автосалона, который продал ему автомобиль с поддельным паспортом транспортного средства (ПТС). В ходе разбирательства выяснилось, что по стране могут быть сотни пострадавших от подобной схемы.