Россиянин взыскал с автосалона 14 млн рублей за машину с поддельным ПТС
Житель Красноярского края через суд взыскал около 14 миллионов рублей неустойки с автосалона, который продал ему автомобиль с поддельным паспортом транспортного средства (ПТС). В ходе разбирательства выяснилось, что по стране могут быть сотни пострадавших от подобной схемы.
Как сообщает Telegram-канал Baza, в 2022 году мужчина купил микроавтобус Toyota Voxy за 950 тысяч рублей. Автомобиль поставили на учёт, однако позже сотрудники ГИБДД аннулировали регистрацию — выяснилось, что ПТС оказался поддельным.
Во время разбирательства установили, что с российской таможни были похищены несколько сотен оригинальных бланков ПТС серий УУ и УХ. Документы попали к мошенникам, которые оформляли на них ввезённые автомобили — в основном Toyota Voxy и Toyota Vellfire — под видом запчастей.
Затем в бланки вносили данные фиктивных владельцев и оформляли машины на номинальных собственников. После этого автомобили передавали в автосалоны по агентским договорам, где их продавали покупателям.
Когда подделка вскрылась, регистрацию автомобилей аннулировали. Пострадавшие начали обращаться в салоны, однако их направляли к формальным продавцам-физлицам.
Юрист Оксана Яковлева подала иски от восьми пострадавших напрямую к автосалонам. Суд признал их конечными продавцами, расторг договоры купли-продажи и обязал выплатить покупателям компенсации, стоимость автомобилей и штрафы. С 2024 года общая сумма взысканных неустоек по подобным делам достигла почти 14 миллионов рублей. Разбирательства продолжаются.
