С начала года в России закрылось рекордное число китайских автосалонов

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С января по март 2025 года в России прекратили работу 213 салонов китайских автодилеров. Это, например, больше, чем за весь 2023 год, когда были закрыты 187 автосалонов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведённое экспертами «Газпромбанк автолизинг», материалы которого имеются в распоряжении агентства. Если же сравнивать показатель закрывшихся автомобильных шоу-румов (от англ. showroom — «комната для показов». — Прим. ред.) за первый квартал прошлого года, то эта цифра выросла в три раза. Тогда дилеры из КНР закрыли 67 автосалонов.
Как считают специалисты, в случае сохранения этого печального тренда до осени, по итогам нынешнего года будет установлен рекорд по количеству закрывшихся китайских автосалонов. А число действующих авто-локаций из Поднебесной упадёт значительно ниже четырёх тысяч.
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«Лидерами по потерям своих представителей среди китайского автопрома стала марка Bestune. На этот бренд пришлось 26 закрытий», — указано в материалах аналитиков.Далее в тройке лидеров следуют Kaiyi (20 закрытий) и DFM (16 закрытий). В своеобразный топ-10 по числу свернувших деятельность своих мини-представительств в России впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и Li Auto.
Как считают специалисты, в случае сохранения этого печального тренда до осени, по итогам нынешнего года будет установлен рекорд по количеству закрывшихся китайских автосалонов. А число действующих авто-локаций из Поднебесной упадёт значительно ниже четырёх тысяч.
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Александр Бойцов