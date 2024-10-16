Предложивший взимать за бездетность 40 тыс экономист жалуется на угрозы

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Предложивший ввести в России налог на бездетность Алексей Зубец, глава Института социально-экономических исследований, теперь жалуется на угрозы в свой адрес. Эту информацию передает телеканал «Спас». Зубец рассчитал налог в размере 40 тысяч рублей.
Зубец отмечает, что реакция на его инициативу по налогу на бездетность со стороны общества бывает слишком эмоциональной и даже выходит за рамки приличия. Экономист удивлен таким поведением людей.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предупреждала, что введение налога на бездетность вызовет негативную реакцию общества. По ее мнению, такой налог не решит проблему рождаемости в России. Лантратова подчеркнула, что в демографическом вопросе нужно искать другие решения, направленные на устранение причин, а не следствий.
Введение дополнительного налога только усугубит ситуацию, вызвав недовольство, отмечала депутат. Вместо этого, по мнению Лантратовой, нужно сосредоточиться на обеспечении доступного жилья, медицинской помощи, увеличении пособий, предоставлении налоговых льгот, доступности детских садов и качественном образовании.
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«Каждое утро я трачу время на то, чтобы очистить свою корпоративную почту от угроз и оскорблений. Это, конечно, напрягает. Также приходится чистить свой канал, где я делюсь экономическими данными, на основе которых и делал свои выводы», — рассказал Зубец.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предупреждала, что введение налога на бездетность вызовет негативную реакцию общества. По ее мнению, такой налог не решит проблему рождаемости в России. Лантратова подчеркнула, что в демографическом вопросе нужно искать другие решения, направленные на устранение причин, а не следствий.
Введение дополнительного налога только усугубит ситуацию, вызвав недовольство, отмечала депутат. Вместо этого, по мнению Лантратовой, нужно сосредоточиться на обеспечении доступного жилья, медицинской помощи, увеличении пособий, предоставлении налоговых льгот, доступности детских садов и качественном образовании.
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Лия Мурадьян