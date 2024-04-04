Предоставление мест на подмосковных кладбищах станет электронной услугой

Мособлдума перевела в электронный вид услугу по предоставлению мест на кладбищах региона. Изменения в закон «О погребении и похоронном деле в Московской области» были приняты на заседании большинством голосов.
«Предлагается полностью перевести в электронный вид муниципальную услугу по предоставлению места для одиночного захоронения, исключив подачу заявления через МФЦ, личный приём в уполномоченном органе местного самоуправления в рамках проекта цифровой трансформации похоронной отрасли», – заявил руководитель Главного управления региональной безопасности в ранге министра Кирилл Карасёв.Он также предложил уточнить перечень документов для предоставления муниципальных услуг в сфере погребения. Ещё одно предложение – скорректировать административные процедуры при установке памятников и ограждений мест захоронений.
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Лора Луганская