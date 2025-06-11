Предприниматель с Кубани рассказал, как ему угрожала банда Цапков

11 июня 2025, 09:46

Предприниматель с Кубани Дорошенко рассказал, как ему угрожала банда Цапков

Фото: iStock/simpson33

Предприниматель из Краснодарского края Валерий Дорошенко рассказал об угрозах его семье со стороны членов банды Цапков в случае отказа подписывать документы о слиянии компании Дорошенко с другим предприятием. Об этом пишет РИА Новости.