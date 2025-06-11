Предприниматель с Кубани рассказал, как ему угрожала банда Цапков
Предприниматель из Краснодарского края Валерий Дорошенко рассказал об угрозах его семье со стороны членов банды Цапков в случае отказа подписывать документы о слиянии компании Дорошенко с другим предприятием. Об этом пишет РИА Новости.
Дорошенко попросил в суде взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева деньги и проценты за использование чужих денег. Компания бизнесмена ООО «Кубань-Контракт» осуществляла поставки горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным предприятиям.
Цеповяз и Стрельцов, которые также получали поставки, предложили предпринимателю поучаствовать в своем холдинге. Дорошенко сначала отказывался, но после многочисленных угроз его близким согласился подписать необходимые бумаги.
Кущевский суд требования бизнесмена удовлетворил, но апелляционная инстанция соответствующее решение отменила.
Читайте также: