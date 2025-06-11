Предприниматель с Кубани рассказал, как ему угрожала банда Цапков

Предприниматель с Кубани Дорошенко рассказал, как ему угрожала банда Цапков
Фото: iStock/simpson33

Предприниматель из Краснодарского края Валерий Дорошенко рассказал об угрозах его семье со стороны членов банды Цапков в случае отказа подписывать документы о слиянии компании Дорошенко с другим предприятием. Об этом пишет РИА Новости.



Дорошенко попросил в суде взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева деньги и проценты за использование чужих денег. Компания бизнесмена ООО «Кубань-Контракт» осуществляла поставки горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным предприятиям.

Цеповяз и Стрельцов, которые также получали поставки, предложили предпринимателю поучаствовать в своем холдинге. Дорошенко сначала отказывался, но после многочисленных угроз его близким согласился подписать необходимые бумаги.

Кущевский суд требования бизнесмена удовлетворил, но апелляционная инстанция соответствующее решение отменила.

Екатерина Коршунова

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