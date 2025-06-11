Тигр вцепился мывшей посуду дома женщине в шею и растерзал ее

11 июня 2025, 06:06

В Индии тигр напал на мывшую во дворе дома посуду женщину и утащил ее за шею в поле

Фото: iStock/Ondrej Prosicky

45-летняя жительница Индии Решма была атакована хищником, когда мыла посуду у колонки в своем дворе в деревне Шанти Нагар (штат Уттар-Прадеш). Тигр вцепился женщине в шею и утащил ее, передает The Week.