Тигр вцепился мывшей посуду дома женщине в шею и растерзал ее
45-летняя жительница Индии Решма была атакована хищником, когда мыла посуду у колонки в своем дворе в деревне Шанти Нагар (штат Уттар-Прадеш). Тигр вцепился женщине в шею и утащил ее, передает The Week.
Выжить после такой атаки было невозможно. Тело жертвы позже обнаружили на плантации сахарного тростника примерно в 600 метрах от дома.
По данным местных жителей, этот тигр уже около месяца представляет угрозу, появляясь вблизи деревни, однако лесной департамент не предпринял необходимых мер по его отлову.
Инцидент стал третьим смертельным нападением тигра в округе Пилибхит за последние 25 дней: ранее, 14 мая, хищник растерзал фермера Хансраджа, а 18 мая его жертвой стал Рам Прасад.
Деревня Шанти Нагар расположена в лесном массиве Сампурна Нагар, примерно в 80 километрах от административного центра округа. Местные власти пока не прокомментировали произошедшее и не объявили о планах действий в отношении опасного хищника.
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