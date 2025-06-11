Мировой суд Москвы оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии собеседницы

11 июня 2025, 07:35

Суд оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии Дэрма

Фото: iStock/simpson33

В Москве мировой суд вынес решение о штрафе в размере 5 тысяч рублей для мужчины, который в чате садоводческого товарищества в мессенджере WhatsApp допустил коверкание фамилии своей собеседницы, Дэрма С.И. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.