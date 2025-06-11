Мировой суд Москвы оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии собеседницы
В Москве мировой суд вынес решение о штрафе в размере 5 тысяч рублей для мужчины, который в чате садоводческого товарищества в мессенджере WhatsApp допустил коверкание фамилии своей собеседницы, Дэрма С.И. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.
Инцидент произошел в рамках общения участников чата, где один из граждан неверно написал фамилию женщины, что вызвало её недовольство. Дэрма обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь обидчика к ответственности, после чего был составлен протокол об оскорблении, совершённом публично с использованием сети.
На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и подтвердил факты, изложенные в протоколе. Он отметил, что после инцидента принес извинения потерпевшей, однако пояснил, что ошибка произошла из-за автоматической корректировки текста системой Т9, которая изменила фамилию на обидную.
Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, в конце мая вынес решение о наложении штрафа на мужчину в размере 5 тысяч рублей. В документах не уточняется, каким образом именно была искажена фамилия женщины.
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