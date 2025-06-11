В Нижневартовске мужчина приставал к школьнице и был избит прохожими
В Нижневартовске на площади Нефтяников произошел инцидент, который вновь поднял вопрос о безопасности несовершеннолетних. Мужчина, приставший к школьнице, столкнулся с решительным вмешательством прохожих, которые не остались равнодушными к происходящему. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
Инцидент разразился, когда россиянин начал преследовать несовершеннолетнюю. Свидетели утверждают, что они сразу поняли: необходимо действовать. Не дожидаясь помощи полиции, горожане применили силу против домогателя, тем самым защитив девушку.
После происшествия на место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Задержанный мужчина проявлял неадекватное поведение, что наводило на мысль о возможном алкогольном опьянении.
Ранее стало известно, что 45-летняя жительница Индии Решма была атакована хищником, когда мыла посуду у колонки в своем дворе в деревне Шанти Нагар (штат Уттар-Прадеш). Тигр вцепился женщине в шею и утащил ее.
До этого несовершеннолетний байкер специально переехал щенка кокер-спаниеля по кличке Персик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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