В Нижневартовске мужчина приставал к школьнице и был избит прохожими

11 июня 2025, 09:18

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Нижневартовске на площади Нефтяников произошел инцидент, который вновь поднял вопрос о безопасности несовершеннолетних. Мужчина, приставший к школьнице, столкнулся с решительным вмешательством прохожих, которые не остались равнодушными к происходящему. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».