В Подмосковье документацию по теплу переводят в электронный вид

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье совместно с федеральным правительством реализуется пилотный проект – перевод документации по теплу в электронный вид. Так, будут оцифрованы паспорта готовности к отопительному периоду. Детали раскрыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки качества работ, проведённых к отопительному сезону в Подольске.
«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-либо неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет. Это позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому стараемся всю документацию переносить в цифру. В теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», – пояснил Воробьёв.Пилот касается пяти городских округов – Балашихи, Одинцовского, Можайска, Мытищ и Подольска.
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Лора Луганская