Предпринимателям Подмосковья расскажут, как избежать выгорания

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Бесплатный онлайн-семинар на тему «Как в бизнесе не выгореть в ноль еще до того, как будут высокие показатели. Ловушки и лайфхаки для мозга» проведут для предпринимателей Московской области в четверг, 21 марта, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участникам вебинара расскажут, как планировать рабочий процесс и управлять бизнесом из отпуска. С какими преградами придётся встретится на пути к успеху и как контролировать своё состояние в различных обстоятельствах. В рамках вебинара состоится интерактивное взаимодействие со слушателями», — говорится в сообщении.Вебинар проведёт игропрактик, бизнес-коуч Виктория Алексеева. Для участия в занятии необходимо заполнить анкету и зарегистрироваться. Ссылка на вебинар придёт на электронную почту.
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