Предпринимателям Подмосковья расскажут, как избежать выгорания

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) предоставляет избирателям максимально удобный способ принять участие в выборах, все данные надёжно защищены от мошенников. При этом если избиратель хочет дополнительно обезопасить себя, он может предпринять несколько простых шагов. О них рассказала председатель комиссии Общественной палаты Московской области по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Мария Большакова, передаёт корреспондент «Радио 1».