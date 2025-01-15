Предприятия Московской области примут участие во II форуме лидеров молочной индустрии

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С 21 по 22 января в Москве пройдет второй форум лидеров молочной индустрии, который объединит более 500 участников, включая представителей бизнеса, органов власти, отраслевых экспертов и потенциальных инвесторов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На мероприятии будут обсуждаться ключевые задачи молочной отрасли на ближайшие годы, включая вопросы государственной поддержки, повышение квалификации кадров и привлечение инвестиций.
Регион на форуме представят ведущие компании молочной индустрии, среди которых: АО «Эйч энд Эн», ООО «Экомилк», АО «Рузское молоко», ООО «Агроэкспорт», ООО «РостАгроКомплекс», ООО «Нутриция», АО «Воскресенское», компания «Лакталис», ЗАО «Инфаприм», ООО «Хохланд Руссланд», ООО «Виола» и АО «УНАГРАНДЕ ГРУПП».
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Регион на форуме представят ведущие компании молочной индустрии, среди которых: АО «Эйч энд Эн», ООО «Экомилк», АО «Рузское молоко», ООО «Агроэкспорт», ООО «РостАгроКомплекс», ООО «Нутриция», АО «Воскресенское», компания «Лакталис», ЗАО «Инфаприм», ООО «Хохланд Руссланд», ООО «Виола» и АО «УНАГРАНДЕ ГРУПП».
Вся подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия.
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Дайана Хусинова