Предприятия российского ВПК получат первую партию роботов-грузчиков

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Российские оборонные предприятия получат в своё распоряжение первую партию универсальных отечественных роботов-грузчиков. Как предполагается, это поможет решить часть кадровых проблем.
Для начала роботы будут использоваться в тестовом режиме, под присмотром специалистов, чтобы доводить, шлифовать, решать вопросы с совершенствованием и модернизацией. К серийному производству планируется приступить летом 2024 года при объёме выпуска 30-50 штук в месяц. В планах производителя выпуск ещё двух моделей с большей грузоподъёмностью — 10 и 20 килограммов. Роботы-грузчики будут заменять человека там, где некомфортно, слишком жарко или, например, опасно из-за химии.
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Александр Бойцов