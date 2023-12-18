Председатель АИДТ Ветров: Надо проводить детские праздники с российскими героями

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой о том, чтобы при проведении детских мероприятий приглашались отечественные персонажи.
Для этого он предложил разработать специальные рекомендации по проведению детских массовых мероприятий в этой части.
Кроме этого, он призвал запретить «приглашать» на детские праздники западных супергероев, поскольку, по его мнению, их демонстрация «является пропагандой ценностей враждебного нам государства» для российских детей.
Ранее сообщалось, что праздник «Морозные традиции» в парках Московской области посетили более 25 тыс. человек.
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Кроме этого, он призвал запретить «приглашать» на детские праздники западных супергероев, поскольку, по его мнению, их демонстрация «является пропагандой ценностей враждебного нам государства» для российских детей.
«Прошу рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование чуждых и зловредных западных «супергероев», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Ранее сообщалось, что праздник «Морозные традиции» в парках Московской области посетили более 25 тыс. человек.
«Областное мероприятие «Морозные традиции» прошло 16 декабря в парках Московской области. Его посетили более 25 тыс. человек», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы регионального министерства культуры и туризма.
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Мелисса Тимофеева