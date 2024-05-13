Председатель ДОСААФ Дворников: для обучения военных запаса нужна единая система

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Руководитель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), генерал Александр Дворников заявил, что в настоящее время подготовка резервистов ведется без единой системы, и предложил организовать ее с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.
«В настоящее время подготовка тех военнослужащих, кто в запасе, проходит бессистемно. Мы хотим все объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО», – заявил он.
По его словам, для разработки соответствующих программ подготовки будет использован опыт специальной военной операции. Дворников добавил, что ДОСААФ планирует увеличить количество преподавателей и инструкторов, готовящих резервистов из числа ветеранов и участников СВО.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжит обеспечивать участников спецоперации техникой и оборудованием, а также выплачивать пособия и оказывать поддержку бойцам и членам их семей.
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Александр Климов