В Ярославской области избили ветерана СВО и его жену

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Отвратительная история произошла в городе Ростов Ярославской области. Участника специальной военной операции жестоко избили на одной из центральных улиц.
Как сообщает телеграм-канал «Русская община ZOV», пострадала также и жена военнослужащего. Мужчина с супругой возвращался с празднования дня рождения. В центре города он увидел участников «этнической банды», избивающих людей. Военный решил вмешаться, после чего отморозки напали уже на него самого.
Находившаяся вместе с ним жена участника СВО также получила травмы. По рассказу бойца, получившего во время боёв в ходе спецоперации два ранения, его били всякий раз, как он приходил в сознание. Сейчас мужчина находится в госпитале с корсетом на шее. Правоохранители организовали проверку по факту происшедшего.
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Александр Бойцов