В Ростове-на-Дону толпа хулиганов избила ветерана СВО и его жену

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В центре Ростова-на-Дону толпа хулиганов набросилась на участника специальной военной операции и его жену. Они наносили им удары и снимали происходящее на камеру.
По словам женщины по имени Марина, агрессоры кричали о своей ненависти к русским. Сначала молодые парни набросились на её мужа, а когда она попыталась их остановить, досталось и ей, передаёт телеграм-канал Don Mash.
Семейная пара поехала в травматологический пункт и зафиксировала побои. У марины сломана нога, а также диагностированы ушибы головы, груди и поясницы. У мужа — множественные ушибы лица и тела. Молодой человек воевал в зон специальной военной операции, награждён медалью за взятие Бахмута (Артёмовска).
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Александр Бойцов