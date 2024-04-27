Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Ростове-на-Дону толпа хулиганов избила ветерана СВО и его жену

В Ростове-на-Дону толпа хулиганов избила ветерана СВО и его жену

27 апреля 2024, 17:08
Фото: istockphoto/nito100

Фото: istockphoto/nito100

В центре Ростова-на-Дону толпа хулиганов набросилась на участника специальной военной операции и его жену. Они наносили им удары и снимали происходящее на камеру.


По словам женщины по имени Марина, агрессоры кричали о своей ненависти к русским. Сначала молодые парни набросились на её мужа, а когда она попыталась их остановить, досталось и ей, передаёт телеграм-канал Don Mash.

Семейная пара поехала в травматологический пункт и зафиксировала побои. У марины сломана нога, а также диагностированы ушибы головы, груди и поясницы. У мужа — множественные ушибы лица и тела. Молодой человек воевал в зон специальной военной операции, награждён медалью за взятие Бахмута (Артёмовска).

Читайте также:

Разбили портреты и раскидали венки: подростки осквернили могилы бойцов СВО

В России подростки избили бойца СВО и украли у него три миллиона рублей

В Волгограде подросток ограбил участника СВО
#женщины
#человек
#операции
#тела
#сво
В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор
Житель Набережных Челнов зарезал собаку и вынес ее во двор, где играли дети
27 апреля 2024, 17:29

Фото: iStock/Fedorovekb

Правоохранительные органы проведут проверку в связи с сообщением о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес её окровавленное тело во двор, где играли дети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном ГУ МВД.
«Полиция проведёт проверку», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В социальных сетях распространилось видео, снятое камерой наблюдения в подъезде жилого дома. На записи видно, как мужчина сначала заманивает собаку в подъезд, а затем на руках выносит окровавленное тело животного.

Читайте также:

Полицейские изъяли кота у живодёра-стримера

Жители ЖК «Царицыно» в Москве готовят заявление на живодера

Подмосковная полиция разыскивает убившего собаку живодёра
#полиция
#подъезд
#видео
#жк
#полицейские
#мужчина
#заявление
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестован издевавшийся над людьми 17-летний российский блогер
27 апреля 2024, 16:22

Фото: iStock/AlexRaths

Суд арестовал 17-летнего российского блогера, который издевался над людьми в Ростовской области.
Об этом сообщает Telegram-канал регионального отделения СК. По ходатайству суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пока расследование уголовного дела ещё продолжается.

Ранее сообщалось, что россиянина, плевавшего в людей на рейсе, летевшем из Сургута в Москву в январе 2024 года, оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также хулиганстве. Из-за дебошира командиру пришлось посадить воздушное судно в международном аэропорту Перми. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Курбонов обеспечил соучастников по делу о теракте в «Крокусе» связью и деньгами

В Подмосковье осудили мужчину, задушившего сестру и участвовавшего в ее поисках

Мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче
#подросток
#блогер
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ обстреляли сотрудников МЧС в Каховке
Глава Каховского округа Филипчук: ВСУ обстреляли сотрудников МЧС в Каховке
27 апреля 2024, 16:21

Фото: iStock/FelixRenaud

Украинские военные нанесли удар по мирным гражданам в Каховке. Об этом рассказал глава Каховского округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что в результате атаки ВСУ два человека пострадали, один погиб. На место происшествия вскоре прибыли сотрудники МЧС, по которым противник нанес удар. Сотрудник экстренной службы получил ранение.

Прежде об атаке ВСУ на регион сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он сообщил, что украинские боевики выпустили снаряд, который попал в частный дом в Каховке. Один человек скончался на месте.

Читайте также:

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ на военном аэродроме в Николаевской области
#мчс
#снаряд
#происшествия
#сотрудники
#всу
#ранение
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна роль Курбонова в совершении теракта в «Крокусе»
Курбонов обеспечил соучастников по делу о теракте в «Крокусе» связью и деньгами
27 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/Andrii Zorii

Басманный районный суд города Москвы арестовал 12-го фигуранта по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Задержанным оказался 23-летний гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов, который предоставил исполнителям денежные средства для совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Правоохранители установили, что Курбонов снабдил сообщников средствами связи, которые периодически оплачивал.

Установлено, что до своего ареста Курбонов проживал в столичном хостеле. Уроженец Таджикистана работал в России неофициально.

Читайте также:

Возможный сообщник террористов, напавших на «Крокус», прыгнул с моста

Записку с угрозой теракта нашли в «Крокус Сити Молле»

В ДНР заявили, что украинские службы стоят за нападением на «Крокус»
#теракт
#суд
#крокус сити холл
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Москве арестовал 12-го фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»
27 апреля 2024, 14:49

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Басманный районный суд города Москвы отправил под арест 12-го фигуранта по делу о террористическом нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Это 23-летний гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов.
Соответствующее ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу было направлено Следственным комитетом РФ сегодня, 27 апреля. Как сообщили в пресс-службе суда, Курбонову инкриминируют участие в теракте. Известно, что в Москве он находился нелегально. Ранее по данному делу были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей.

Трагедия в подмосковном концертном зале произошла вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В помещение ворвались четверо вооружённых людей и принялись расстреливать зрителей. Затем они подожгли здание и попытались скрыться. В результате теракта погибли более 140 человек.

Читайте также:

Задержан новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Следком требует ареста ещё одного возможного соучастника теракта в «Крокусе»
#трагедия
#человек
#здание
#меры
#рф
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следком требует ареста ещё одного возможного соучастника теракта в «Крокусе»
27 апреля 2024, 13:50

Фото: istockphoto/sakhorn38

Следственный комитет России настаивает на заключении под стражу ещё одного предполагаемого соучастника террористического нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». Речь идёт о 23-летнем гражданине Таджикистана Джумахоне Курбонове.
Как сообщили ТАСС в Басманном районном суде города Москвы, куда поступило ходатайство об аресте Курбонова, ему инкриминируется участие в теракте. Ранее были задержаны 11 фигурантов дела о террористическом нападении на «Крокус Сити Холл», в том числе четверо непосредственных исполнителей.

Трагедия в подмосковном концертном зале произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В помещение ворвались четверо вооружённых людей и принялись расстреливать людей. Затем они подожгли здание и попытались скрыться. В результате теракта погибли более 140 человек.

Читайте также:

Задержан новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода арестован на два месяца

Последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
#трагедия
#человек
#здание
#теракт
#следственный комитет
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заплевавшего пассажиров самолёта россиянина оштрафовали на 600 тысяч рублей
27 апреля 2024, 13:34

Фото: iStock/Dushlik

Россиянина, плевавшего в людей на рейсе Utair, оштрафовали более чем на полмиллиона рублей.
Об этом говорится в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Районный суд Перми признал 40-летнего гражданина России виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также хулиганстве. Дебошир выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.

По данным суда, пассажир, летевший рейсом из Сургута в Москву в январе 2024 года, взял на борт самолёта наркотики, употребил их, а после этого устроил беспорядок в салоне. Он плевался, конфликтовал и вёл себя неадекватно.

Из-за дебошира командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Перми. Там мужчину сразу же передали полиции.

Изначально компания хотела отсудить у дебошира 800 тысяч рублей. Во столько оценили сорванный пассажиром рейс.

Читайте также:

Уголовное дело об оправдании нацизма возбудили в Омске

В лесу под Подольском поймали наркокурьера с марихуаной в рюкзаке

Жители Краснодарского края сообщают о взрывах в небе и зареве от пламени
#россия
#самолет
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин расправился с сестрой и сам участвовал в поисках ее тела
В Подмосковье осудили мужчину, задушившего сестру и участвовавшего в ее поисках
27 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/FOTOKITA

Суд в Московской области приговорил 44-летнего Вячеслава Климова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за убийство собственной сестры в ходе ссоры, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Согласно данным следствия, 25 июля 2021 года на Лосином острове на фоне политических разногласий произошел конфликт между мужчиной из США и его сестрой, проживавшей ранее в Америке. В ходе ссоры Климов избил и задушил женщину, а затем сымитировал ее ограбление, чтобы замести следы преступления. Позднее он даже обратился в полицию, сообщив о пропаже сестры, и активно принимал участие в поисках.

После анализа маршрутов передвижения обоих, следователи обнаружили следы, принадлежащие Климову. В ходе обыска в его доме была найдена памятка с подробным планом действий по введению следователей в заблуждение.

Читайте также:

Мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче

Пенсионера из Перми убил мобильный телефон

Французский политик рассказал, как Запад убил свою экономику
#сша
#конфликт
#следователи
#ограбление
#приложения
#мужчина
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве неизвестные подожгли пожарно-спасательный вертолёт Ка-52
27 апреля 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Distortion Media

На аэродроме Остафьево в Москве в ночь с 25 на 26 апреля произошёл пожар. Неизвестный поджёг спасательный вертолёт Ка-52, принадлежащий ГКУ «Московский авиационный центр», находившийся на стоянке «Северная».
Как сообщает телеграм-канал Baza, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, его ликвидировали сотрудники пожарной службы аэропорта. В тот день вертолёт вылетов не совершал и находился на техническом обслуживании. На месте пожара криминалисты нашли сумку для сменной обуви, пустую бутылку из-под горючей жидкости, монтировку, моток колючей проволоки, платок и перчатки.

Обнаруженные предметы не оставляют сомнения: имел место именно поджог. Следственное управление СК России на водном и воздушном транспорте возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Вертолеты Ка-32 используются «Московским авиационным центром» для тушения пожаров и спасательных работ.

Читайте также:

Женщину из Москвы осудили за поджог будки на выборах президента

Иркутчанин отметил День рождения, устроив поджог автомобиля в обнажённом виде

Петербуржца приговорили к восьми годам лишения свободы за поджог релейного шкафа
#уголовное вертолёты
#поджог
#перчатки
#сотрудники
#ск
#пожар
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф