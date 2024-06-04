Председатель Госдумы Пахомов проверил ход ремонта школ в Пушкино

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов совместно с главой округа Максимом Красноцветовым проверили ход капитального ремонта школы в Заветах Ильича. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Ремонтные работы на объектах стартовали в начале года.
Стоит отметить, что полностью завершить капитальный ремонт школы планируют к 1 сентября.
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«Строители зашли на объект в конце января, что поздновато, учитывая объём работ и сжатые сроки. Фактически здесь остались только стены и перекрытия —они изначально железобетонные. Основная проблема — это кровля, но она уже смонтирована, остались небольшие технические нюансы. Близок к завершению и монтаж фасада. Он не только новый, но и утеплённый. Внутри темп работ также в графике, подрядчик работает неплохо», — подчеркнул Сергей Пахомов.
Стоит отметить, что полностью завершить капитальный ремонт школы планируют к 1 сентября.
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Мира Полтева