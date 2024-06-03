В Пушкинском идёт капремонт в 196 многоквартирных домах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Пушкинский активно идёт капремонт многоквартирных домов. Всего в работе – 196 МКД, сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Он принял участие в еженедельном совещании, которое губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Большое внимание уделили сезонным работам. Помимо ремонта домов, модернизируем детские игровые площадки. В этом году будет установлено четыре комплекса по программе губернатора региона по следующим адресам: Пушкино, Пушкинское шоссе, д.4; Красноармейск, ул. Пионерская, д. 6; Ивантеевка, ул. Победы, д. 6 и Ельдигино, д. 25», – отметил Красноцветов.Он добавил, что в муниципалитете также наводят порядок во дворах. В этом году будет проведено комплексное благоустройство 23 территорий. Что касается ямочного ремонта, то с начала года в Пушкинском устранено 5 тыс. 922 ямы.
На трёх социальных объектах проводится капремонт. Это школа №11 в микрорайоне Заветы Ильича в городе Пушкино; школа №11 в селе Братовщина и Правдинская школа №2.
Помимо этого, в микрорайоне Заветы Ильича идёт строительство школы на 550 мест.
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