Трое учащихся из Подмосковья вышли в финал проекта «Научная Вселенная»

оригинал Яна Санталова (Фото: пресс-служба АНО «Сохраним лес»)

Организаторы назвали имена финалистов научно-просветительского проекта «Научная Вселенная». 36 российских школьников и студентов борются за поездку на космодром «Восточный».



В финал вышли школьники и студенты из Московской области. Это студентка Технологического университета им. А.А. Леонова города Королёва Яна Санталова, Диана Круткая из МГОК в Мытищах и ученик гимназии №7 города Лыткарино Дмитрий Ковалёв.

Диана Курткая (Фото: пресс-служба АНО «Сохраним лес»)

«Научная Вселенная» – конкурс, целью которого является привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок. Организатор – АНО «Сохраним лес».

Полуфиналисты предложили множество перспективных проектов и стратегий, таких как развитие сельского хозяйства за счёт внедрения «зелёных» технологий с перспективой сокращения выбросов метана на 30-40%; программа развития транспортной отрасли с помощью внедрения инновационных шин для беспилотных транспортных систем; методы профилактики по борьбе с проблемой детского ожирения.

Дмитрий Ковалёв (Фото: пресс-служба АНО «Сохраним лес»)

24 октября в Москве в Музее «Атом» состоится финал, где станут известны 18 победителей.
Лора Луганская

