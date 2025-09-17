Трое учащихся из Подмосковья вышли в финал проекта «Научная Вселенная»

17 сентября 2025, 19:17

оригинал Яна Санталова (Фото: пресс-служба АНО «Сохраним лес»)

Организаторы назвали имена финалистов научно-просветительского проекта «Научная Вселенная». 36 российских школьников и студентов борются за поездку на космодром «Восточный».