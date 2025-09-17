Трое учащихся из Подмосковья вышли в финал проекта «Научная Вселенная»
Организаторы назвали имена финалистов научно-просветительского проекта «Научная Вселенная». 36 российских школьников и студентов борются за поездку на космодром «Восточный».
В финал вышли школьники и студенты из Московской области. Это студентка Технологического университета им. А.А. Леонова города Королёва Яна Санталова, Диана Круткая из МГОК в Мытищах и ученик гимназии №7 города Лыткарино Дмитрий Ковалёв.
«Научная Вселенная» – конкурс, целью которого является привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок. Организатор – АНО «Сохраним лес».
Полуфиналисты предложили множество перспективных проектов и стратегий, таких как развитие сельского хозяйства за счёт внедрения «зелёных» технологий с перспективой сокращения выбросов метана на 30-40%; программа развития транспортной отрасли с помощью внедрения инновационных шин для беспилотных транспортных систем; методы профилактики по борьбе с проблемой детского ожирения.
24 октября в Москве в Музее «Атом» состоится финал, где станут известны 18 победителей.
