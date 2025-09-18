В Подмосковье участие в акции по ПДД приняли более миллиона детей
Акцию «Детям Подмосковья — безопасные дороги» провели в школах и детских садах Московской области. Мероприятия, организованные в период с 10 по 17 сентября, охватили более миллиона ребят. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Главной задачей акции стало повышение уровня дорожной грамотности и формирование ответственного отношения к ПДД у детей и их родителей.
«В рамках акции проводились интерактивные занятия, образовательные квесты, викторины и тематические классные часы», — говорится в сообщении.Видеоконтент и сценарии уроков, разработанные для детей разных возрастов, предоставил партнёр проекта — образовательный портал «Учи.ру».
Последний день недельной акции посвятили закреплению полученных знаний и навыков по безопасному поведению на дорогах.