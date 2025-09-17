Артисты Дворца творчества детей и молодёжи Серпухова открыли сезон
Во Дворце творчества детей и молодёжи городского округа Серпухов открыли новый театральный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«20 талантливых юношей и девушек представили программу, объединяющую оригинальные музыкальные пародии, работу на полотнах и воздушную акробатику. Образцовый детско-юношеский музыкально-драматический театр-студия «Абсурд» показал эффектные танцевальные номера. Их поставила хореограф Александра Скуридина», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что сезон обещает стать незабываемым этапом в жизни театра-студии. Уникальное сочетание классики и новых творческих экспериментов ждёт тех, кто готов окунуться в мир искусства и самовыражения.