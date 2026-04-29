Председатель Мосгордумы Шапошников вручил благодарности журналистам
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил столичным журналистам благодарности за масштабную совместную работу.
Шапошников поблагодарил представителей СМИ, в том числе членов коллектива «Вечерней Москвы», за длительное сотрудничество, а также активное освещение важных акций и законодательных инициатив Мосгордумы.
«Каждый из вас — специалист в своей сфере, в своем направлении. Без вас мы не смогли бы рассказать москвичам об интересных проектах и тех новациях, которые зародились и были успешно реализованы в Москве, а затем и на территории всей нашей страны», — обратился Шапошников к журналистам.
В свою очередь главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Шарнауд Шарнауд подчеркнул, что издание уже много лет сотрудничает с Мосгордумой. По его словам, проекты ведомства действительно интересны москвичам.