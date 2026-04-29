Опубликован график работы БТИ в офисах МФЦ на период майских праздников
Стал известен график работы специалистов Бюро технической информации в подмосковных офисах МФЦ на 1-11 мая. Его опубликовала пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
30 апреля и 8 мая объявлены предпраздничными рабочими днями. Время работы окон БТИ в МФЦ сократят на час.
1 и 9 мая – нерабочие праздничные дни.
2 мая окна приёма БТИ в МФЦ будут открыты с графиком работы со вторника по субботу.
2 и 11 мая – сменный график.
Как отметили в ведомстве, график работы окон БТИ в ближайшем Многофункциональном центре можно уточнить по телефонам: 8 (800) 444-96-50; +7 (498) 602-31-14 и +7 (498) 568-88-88.
Читайте также: