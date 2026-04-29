Российские школьники примут участие в акции «Летопись сердец. Музыка победы»
Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы» пройдет с 27 апреля по 27 мая 2026 года. Она проводится в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
В этом году акцию посвятили известным мелодиям и песням о Великой Отечественной войне. Ее цель в том, что через музыкальное искусство приобщить школьников к героическому прошлому страны.
«Мы приглашаем ребят прикоснуться к живому наследию, еще раз услышать и исполнить мелодии, которые звучали в самые трудные годы и стали символом надежды для миллионов людей», – добавила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.Российские школьники могут продемонстрировать свои таланты в песнях и танцах. Для этого они должны подготовиться в номинациях: «Мелодии победы» (инструментальное исполнение), «Голос победы» (вокальное исполнение) и «Военный вальс» (хореографические постановки).
Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» до 27 мая. По итогам акции эксперты из числа известных деятелей культуры и искусства выберут 100 лучших работ-победителей, которые опубликуют 30 июня.
Проект реализуется Минкультуры и Минпросвещения совместно с Центром культурных стратегий и Российским фондом культуры.