Российские школьники примут участие в акции «Летопись сердец. Музыка победы»

29 апреля 2026, 11:03

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы» пройдет с 27 апреля по 27 мая 2026 года. Она проводится в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





В этом году акцию посвятили известным мелодиям и песням о Великой Отечественной войне. Ее цель в том, что через музыкальное искусство приобщить школьников к героическому прошлому страны.

«Мы приглашаем ребят прикоснуться к живому наследию, еще раз услышать и исполнить мелодии, которые звучали в самые трудные годы и стали символом надежды для миллионов людей», – добавила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.