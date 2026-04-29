В Парке имени Талалихина пройдёт фестиваль туризма «Подольск НЕ проездом»

29 апреля 2026, 11:04

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке им. В. Талалихина в Подольске 1 мая состоится III туристический фестиваль «Подольск не проездом». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Фестиваль приурочили сразу к нескольким юбилейным датам – 245‑летию Подольска, 130‑летию парка, 240‑летию со дня рождения его основателя А.А. Закревского и 25‑летию подольского клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль».





Программа объединит выставочные экспозиции, театральные миниатюры, музыкальные выступления, купеческое чаепитие и многое другое.

«Студенты местного университета туризма и сервиса представят театральные постановки «Приезд четы Закревских» и «Воспоминания от промышленника С. Паутынского». Продолжится культурная часть фестиваля танцевальной программой «Бал у Закревских», театрализованным интерактивом «Дачный сезон» и миниатюрой «Путешествие Бахуса». Украшением мероприятия станет выступление оркестра Подольской филармонии», – рассказали в ведомстве.