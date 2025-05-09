Председатель президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Москву

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Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 9 Мая. Об этом сообщает ТАСС.
«Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Великой Победы 9 мая», — говорится в сообщении.
На данный момент в Москве ожидаются лидеры 27 стран. Все они прибудут в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях. Как ранее заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Параде на Красной площади будут участвовать расчеты из 13 стран.
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