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Председатель президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Москву

Фото: iStock/OlgaKorica

Фото: iStock/OlgaKorica

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 9 Мая. Об этом сообщает ТАСС.
«Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Великой Победы 9 мая», — говорится в сообщении.

На данный момент в Москве ожидаются лидеры 27 стран. Все они прибудут в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях. Как ранее заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Параде на Красной площади будут участвовать расчеты из 13 стран.

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#9 мая
#министр
#россия
Вучич выложил видео, на котором общается с Фицо возле Кремля
09 мая 2025, 00:50

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич выложил видео, на котором общается с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля. Об этом сообщает RT.
«Сербы и словаки — братья навек», — подписал опубликованное видео Вучич.

Ранее «Радио 1» сообщало, что главе Словакии Роберту Фицо пришлось лететь до Москвы окольными путями. Все из-за запрета, который ввели Эстония, Латвия и Литва. Страны ограничили перелет правительственного словацкого самолета над своей территорией. Спецборт направлялся в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 9 Мая.

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«Салат с крабом, пельмени с осетриной и медальоны из оленя»: Чем кормили прибывших на 9 Мая лидеров на обеде в Кремле
В Кремле прибывших на 9 Мая лидеров кормили пельменями с осетриной
08 мая 2025, 23:02

Фото: iStock/gpointstudio

Прибывшие на 9 Мая лидеры стран на обеде в Кремле могли выбрать себе еду из меню, в котором предлагались салат с крабом, пельмени с осетриной и медальоны из оленя. Полный список был опубликован telegram-каналом «Пул Первого».
«Салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной, уха по-карельски, филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированная утка со спаржей», — говорится в сообщении.

Помимо этого на десерт лидерам стран предлагались щербет из морошки и яблочный пирог с ванильным мороженым. Из вин прибывшие могли выбрать «Блан де Неж» из Крыма и «Казак Красная Горка» из Краснодарского края. Каждый напиток урожая 2022 года.

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Гражданская авиация России начала работать в штатном режиме
08 мая 2025, 22:36

Фото: iStock/ Sitikka

Гражданская авиация РФ начала работать в штатном режиме. Turkish Airlines возобновят рейсы в Россию в полном объеме, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Сейчас несколько сотен российских туристов все еще отдыхают в турецкой Анталье. Людей заселили в пятизвездочные отели, однако многие из них все же жалуются на ободранные стены и неприятный запах из санузла. Теперь их постепенно переправляют домой рейсами Azur Air и Southwind.

Напомним, сбои в расписании самолетов 6–7 мая произошли из-за ограничений на использование воздушного пространства и для обеспечения безопасности.

«Российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации», — обратили внимание Минтрансе России.

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В Ватикане участники конклава выбрали нового Папу Римского
Новым Папой Римским стал американский кардинал Роберт Прево
08 мая 2025, 21:59

Фото: iStock/ uzhursky

В Ватикане участники конклава избрали нового Папу Римского. Впервые в истории католической церкви им стал американец. 69-летний кардинал Роберт Прево выбрал имя Льва XIV, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Спустя некоторое время после появления белого дыма из трубы Сикстинской капеллы новый глава Римско-католической церкви зашел на балкон Собора святого Петра и сделал заявление перед собравшимся на площади верующими, проинформировало агентство РИА Новости.

«Я хотел бы, чтобы это приветствие мира достигло сердец каждого из вас и сердец всех людей на планете. Да пребудет с вами мир», — отметил понтифик.

Папу Льва IV неоднократно прерывали аплодисментами, когда он говорил о своем предшественнике Франциске. В речи новый Папа сделал акцент на важности построения мостов между людьми при помощи диалога.

Президент РФ Владимир Путин поздравил нового понтифика Льва XIV с избранием. Заявление главы государства появилось на сайте Кремля.

«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин пожелал понтифику успехов в исполнении высокой миссии, здоровья и благополучия.

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В преддверии 9 мая Life.ru оживила кадры встречи победителей под песню Леонида Агутина
08 мая 2025, 20:51

Фото: пресс-служба Life.ru

К 80-й годовщине Победы Life.ru подарила вторую жизнь уникальным архивным фотографиям мая 1945 года. При помощи ИИ получилось оживить первые мгновения долгожданного мира.
Из оживших кадров редакция собрала душещипательный ролик, а артист Леонид Агутин специально к Дню Победы исполнил известную «Песню о далекой Родине».

Цель акции заключалась в том, чтобы подарить новую жизнь историческим снимкам и прикоснуться к событиям тех лет, разделить момент счастья.

«Мы говорим об исторической памяти новым языком: важно, честно и технологично. Проекты, подобные «Мгновению весны», становятся точкой соприкосновения поколений — неформальной, визуальной, эмоциональной», — обратил внимание глава холдинга News Media Holding Максим Иксанов.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оценила необходимость проекта на фоне противостояния с Западом.

«Такие проекты крайне важны в современных условиях, когда Запад пытается переписать мировую историю, пытается принизить роль советского солдата, Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И конечно, в условиях, когда нацизм опять вырос в полную мощь», — подчеркнула Мизулина в разговоре с Life.ru.

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