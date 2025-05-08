Премьер-министр Словакии Фицо «окольными путями» добрался до Москвы

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо все-таки прибыл в Москву и будет участвовать в мероприятиях в честь 9 мая, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Напомним, что страны Балтии запретили воздушному судну Роберта Фицо пролетать через свое пространство. Тогда словацкий политик заявил, что Эстония, Латвия и Литва пытаются сорвать его визит в Москву.
Дабы попасть на территорию Российской Федерации, самолету премьер-министра Словакии пришлось проложить иной маршрут, более извилистый — через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.
Сегодня вечером самолет Роберта Фицо приземлился в московском аэропорту Внуково.
Ранее президент Сербии Александр Вучич записал видеообращение на Красной площади.
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Дабы попасть на территорию Российской Федерации, самолету премьер-министра Словакии пришлось проложить иной маршрут, более извилистый — через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.
Сегодня вечером самолет Роберта Фицо приземлился в московском аэропорту Внуково.
Ранее президент Сербии Александр Вучич записал видеообращение на Красной площади.
«Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству. И уважает мой труд», — подчеркнул политик видеообращении.
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Ольга Енгалычева