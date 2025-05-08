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Премьер-министр Словакии Фицо «окольными путями» добрался до Москвы

Фицо пришлось лететь через несколько стран, чтобы прибыть в Москву
Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо все-таки прибыл в Москву и будет участвовать в мероприятиях в честь 9 мая, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Напомним, что страны Балтии запретили воздушному судну Роберта Фицо пролетать через свое пространство. Тогда словацкий политик заявил, что Эстония, Латвия и Литва пытаются сорвать его визит в Москву.

Дабы попасть на территорию Российской Федерации, самолету премьер-министра Словакии пришлось проложить иной маршрут, более извилистый — через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.

Сегодня вечером самолет Роберта Фицо приземлился в московском аэропорту Внуково.

Ранее президент Сербии Александр Вучич записал видеообращение на Красной площади.

«Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству. И уважает мой труд», — подчеркнул политик видеообращении.

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#словакия
#москва
#день победы
Медведев высказался о покинувших Россию артистах: «Вернулись, пусть живут»
Медведев предложил не разрешать выступать артистам с антироссийской позицией
08 мая 2025, 22:55

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Не всех артистов, покинувших Россию после начала спецоперации (СВО), стоит резко осуждать, но давать выступать тем, кто высказывался против страны, нельзя. Об этом объявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщило агентство ТАСС.
Медведев подчеркнул, что многие из покинувших РФ творческих личностей приезжают обратно и начинают выступать снова.

«Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — выразил свое мнение зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев обратил внимание, что он говорит не об иноагентах, а о тех, кто просто высказывался против страны. По мнению политика, подобные артисты не должны получать поддержку от властей.

«Если они преступления не совершили, ну пожалуйста, вернулись, пусть живут, никто их не преследует. Но помогать им, раскручивать их — это абсолютно неприемлемо», — заключил зампред Совбеза.

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#дмитрий медведев
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Названы возможные кандидаты на выборах президента США в 2028 году
Вэнс и Рубио могут стать кандидатами на выборах президента США в 2028 году
08 мая 2025, 18:58

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио могут стать кандидатами на следующих президентских выборах, которые запланированы на 2028 год. Об этом сообщает портал Semafor.
По данным источника, в администрации президента США полагают, что Вэнс может стать кандидатом в главы государства, а Рубио – кандидатом в вице-президенты.

Ранее в этот день сообщалось, что Нацбанк Украины рассматривает возможность полного отказа от доллара и более тесной привязки гривны к евро. Как сообщил глава ведомства Андрей Пышный, это может произойти из-за раскола мировой торговли и растущих связей Киева с Европой.

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NYT: Трамп вынужден выполнять обязанности своей жены в Белом доме
08 мая 2025, 18:49

Дональд и Мелания Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп редко появляется в Белом доме, а обязанности первой леди за неё выполняет супруг. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что с момента инаугурации Трампа 20 апреля Мелания в общей сложности провела в Белом доме менее 14 дней. В связи с этим ряд её обязанностей на себя взял президент. В частности, он выбирает декорации для резиденции Белого дома, занимается украшением Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле, а также устраивает приёмы в Месяц женской истории.

В издании уточнили, что причиной поведения Мелании могут быть покушения на Трампа, которые сильно напугали его жену, давно переживающую о безопасности семьи. Так, после первого вступления Трампа в должность в 2017 году, Мелания боялась даже выходить из машины для прохода на параде.

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Глава Общественной палаты Подмосковья Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве МГИМО и Университа Цинхуа
Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве МГИМО и Университета Цинхуа
08 мая 2025, 17:19

Дональд и Мелания Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)

Председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Цинхуа – одним из ведущих вузов Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ является результатом двустороннего стремления России и Китая к углублению гуманитарного и образовательного взаимодействия, он был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Партнёрство МГИМО и Цинхуа направлено на запуск совместных образовательных программ, различных исследовательных проектов и научной кооперации, которая актуальна для развития России и Китая.

Софинансирование основных направлений сотрудничества, в том числе совместные научные исследования и инновационные разработки, будет осуществляться через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда, спецпредставитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с другими государствами Кирилл Дмитриев также присутствовал при подписании документа.

В Общественной палате добавили, что подписание соглашения станет важным вкладом с развитие гражданской дипломатии и общественного участия в выстраивании международного сотрудничества.

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Путин прокомментировал слухи об отставке Кадырова излюбленной цитатой Марка Твена
Кадыров: Путин ответил на слухи о моей отставке цитатой Марка Твена
08 мая 2025, 14:39

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным российский лидер прокомментировал слухи о возможной отставке главы республики. Об этом чеченский лидер рассказал в своем Телеграм-канале.
«Сообщения о моей смерти сильно преувеличены», — так Владимир Путин отреагировал на слухи о возможной отставке Рамзана Кадырова.

Глава Чечни обратил внимание на слова главы государства о том, что «им еще работать и работать». Так Рамзан Кадыров дал обещание, что будет выполнять приказ Верховного Главнокомандующего.

Недавно чеченский лидер объявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Во время беседы с представителями СМИ Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Глава республики рассчитывал, что Кремль поддержит его инициативу.

Накануне Владимир Путин предложил Кадырову поговорить о нынешних делах республики. Президент РФ заявил, что глава Чечни может гордиться результатами развития региона.

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#чечня
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