Вучич выложил видео, на котором общается с Фицо возле Кремля

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)
Президент Сербии Александр Вучич выложил видео, на котором общается с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля. Об этом сообщает RT.
«Сербы и словаки — братья навек», — подписал опубликованное видео Вучич.
Ранее «Радио 1» сообщало, что главе Словакии Роберту Фицо пришлось лететь до Москвы окольными путями. Все из-за запрета, который ввели Эстония, Латвия и Литва. Страны ограничили перелет правительственного словацкого самолета над своей территорией. Спецборт направлялся в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 9 Мая.
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