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Председатель Совета депутатов Королёва Ходырев рассказал о работе местного самоуправления

Александр Ходырев сообщил о главном в работе местного самоуправления
05 июля 2024, 15:13
Фото: пресс-служба аппарата правительства РФ

Фото: пресс-служба аппарата правительства РФ

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Главным в работе местного самоуправления является диалог с жителями, внимание к их запросам и потребностям, об этом рассказал председатель Совета депутатов городского округа Королёв Александр Ходырев, удостоенный государственной награды «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», сообщает издание regions.ru/Королёв.
«Сейчас, как никогда остро, стоит вопрос общения с жителями. То, на что нас настраивают наш президент и губернатор Андрей Воробьёв, — именно работа с населением, работа во дворах», — сказал Ходырев.
Он отметил, что регулярно проводит встречи с жителями округа, работает с их запросами и обращениями.



Ходырев также напомнил, что Совет депутатов округа не только утверждает бюджет, но и следит за его расходованием, в частности — за тем, как идёт работа по обновлению и созданию объектов социальной инфраструктуры на территории муниципалитета. Это касается реконструкции стадиона «Чайка», строительства школы в микрорайоне Первомайский и пр.

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#королёв
#депутат
#совет депутатов
В Солнечногорске снесли полуразрушенное овощехранилище
05 июля 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Ветхое одноэтажное овощехранилище снесли на улице Военный Городок в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичное здание площадью около 90 квадратных метров находилось рядом с жилой застройкой. Овощехранилище давно не использовали по назначение, постройка находилась в полуразрушенном состоянии, она не была огорожена и представляла опасность. Жители обращались в администрацию округа с просьбой снести заброшенное здание и отправляли соответствующие заявки через портал «Добродел». В итоге здание включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Сейчас снос овощехранилища завершён, земельный участок освобождён от строительного мусора. На освобождённой от постройки территории планируется провести благоустройство.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#снос
#солнечногорск
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В ГД внесли проект об изъятии имущества за организацию незаконной миграции
05 июля 2024, 14:48

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

В России могут начать конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции
В Государственную Думу внесён законопроект о конфискации имущества в случае организации незаконной миграции. Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты российского парламента.

«Согласно пояснительной записке к законопроекту, одним из способов противодействия организации незаконной миграции, совершённой из корыстных побуждений, может стать конфискация имущества, полученного в результате преступления», — сообщили в «Газета.ру».

Ранее министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев сообщил, что в стране значительно выросло количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией.

Также стало известно, что в Государственной Думе решили ужесточить требования к программе репатриации. Согласно разработанному законопроекту, к категории соотечественников, проживающих за рубежом, будут относиться только те, кто имеет исторические связи с территорией России.

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#законопроект
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#информация
#мигранты
#нарушения
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На удобрениях и селитре: Эксперт раскрыл, как и когда выбрать качественные арбузы и дыни
Эксперт РАЭРР Магомедов: первые арбузы бывают опасны
05 июля 2024, 14:45

Фото: istock/pilipphoto

Лето невозможно представить без арбузов и дынь, которые являются главными символами тепла, солнца и сладости.
Заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов в беседе с «Радио 1» рассказал, что арбузы желательно покупать, когда они пойдут массово.

«Первые арбузы, которые выращивают в России, бывают опасны для здоровья, потому что выращены на удобрениях и селитре. Не рекомендую их есть. А когда массово пойдут, тогда уже можно. Это середина июля», — сказал эксперт.
Специалист объяснил, на что обращать внимание при выборе сладкой летней ягоды.

«При отборе надо смотреть на окрас и корешок, который торчит. Если он подсохший, значит, в нем много сахара. Также при постукивании слушать, глухой звук или нет», — сообщил Магомедов.

Он добавил, что сейчас арбузы импортные, а по мере того, как будут созревать арбузы на севере России, отпадут поставки из Астрахани, Ростова.

«Отпадут поставки астраханского арбуза, потом отпадут поставки ростовского, и будут переходить на Волгоград и Михайловку — ближе и ближе к Москве. Потому что чем дальше от Москвы будет арбуз, тем тяжелее его возить туда-сюда. Если про зарубежные, то их долго везут из Ирана, Турции, поэтому стараются срывать несозревшими — несладкими. Поэтому арбузы рекомендую российские», — объяснил Магомедов.

Специалист рассказал, что дыни созревают позже арбузов, и лучше их начинать пробовать в начале августа.

«Нужно смотреть на сорт. Есть «колхозные» — вкусные из Волгограда, Краснодара, Ростова. Их поштучно грузят в газели и привозят. Когда нюхаешь, ощущаешь запах сладкого меда. Это тоже признак того, что в них есть сахар», — отметил собеседник.

По его словам, в сетях арбузы и дыни лучше не покупать, потому что там из-за большого объема товара не следят за качеством.

«В торговых сетях бывают не очень вкусные арбузы и дыни, потому что трудно контролировать их качество. Когда большие объемы, товары проходят через магазин, людям некогда заниматься мелочами, и могут случиться какие-то плохие вещи, например, как история со смертью семьи из-за арбуза. И ты вроде идешь за хорошим делом в магазин, а получаешь такое», — поделился собеседник.

В завершении беседы он порекомендовал брать арбузы и дыни на лавках около магазинов, а не в самих сетевых точках.

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Российские учёные создали систему поиска людей с помощью Wi-Fi
05 июля 2024, 14:30

Фото: iStock/Mikhail Konoplev

Учёные Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики изобрели систему для определения местоположения людей в помещениях с высокой точностью на основе Wi-Fi.
Отмечается, что разработка позволяет определять местоположение до 5-7 метров вместо обычных 300-500 м.

«Такое Wi-Fi зонирование может открыть новые горизонты для маркетинга. Интеграция подобных технологий с системами «умного города» может облегчить жизнь людям с ОВЗ. Что касается применения в промышленной безопасности, не могу однозначно судить, есть сомнения, так как в случае обрушения здания, либо шахты, вероятнее всего, будет прекращена подача электричества, питающего Wi-Fi точки внутри здания, что значительно затруднит поиск», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru руководитель Центра развития цифрового спорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.

В то же время 41% россиян уверены, что в ближайшем будущем общественный транспорт переживёт технологические изменения, а 25% уверены, что водителей общественного транспорта заменит искусственный интеллект. Такие результаты представил опрос сервиса «МТС Юрент». Как передаёт RT, треть опрошенных надеются, что общественный транспорт будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза.

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#ученые
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Владельцев подмосковным кафе попросили закрыть веранды на время непогоды
05 июля 2024, 14:26

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Минсельхозпрод Подмосковья рекомендует рестораторам приостановить работу летних веранд заведений общепита из-за ожидающегося ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Московской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия. До конца суток 5 июля прогнозируются обильные дожди и порывы ветра от 22 до 27 м/с. В связи с этим владельцам кафе и ресторанов лучше закрыть летние веранды на время непогоды», – уточнили в министерстве.
Там также посоветовали принять меры предосторожности обеспечения безопасности посетителей: укрепить конструкции веранд, свернуть маркизы, убрать зонты, закрепить или занести в помещения мебель.

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#московская область
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Специалист Бедеров заявил об опасности электросамокатов в грозу
05 июля 2024, 14:16

Фото: iStock/Oleg Elkov

Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров рекомендовал не использовать электросамокаты во время грозы, поскольку в него может ударить молния.
«Если в радиусе грозового фронта металла нет, молния пытается бить по металлическим предметам. Это могут быть как раз аккумуляторы, мобильные телефоны, самокаты, автотранспорт и другие вещи. Если вы используете на улице компьютер, то при попадании молнии может произойти воспламенение электропроводки. Поэтому электроприборы лучше выключить, самокатами в грозу не пользоваться, а лучше всего — находиться в помещении», — пояснил в беседе с RT специалист.

Спрогнозированная синоптиками сегодняшняя непогода в виде урагана, дождей и грозы на выходные сменится комфортной температурой в Москве. Об этом заявил метеоролог, климатолог Александр Шувалов.

«Погода станет гораздо более прохладной. Температура понизится до 23-25 градусов. И это уже вполне терпимо, погода в зону комфорта возвращается. В воскресенье осадков вообще уже не будут и те же самые 23-25 градусов ожидают москвичей и жители Подмосковья», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Шувалов.

Ранее сообщалось, что ливни с грозами, градом, штормовым ветром и, возможно, смерчами, ожидаются в Московской области в пятницу, 5 июля.

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#температура
#электросамокат
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В Подмосковье заметили редчайших чёрных аистов
05 июля 2024, 14:03

Фото: пресс-служба Минэкологии МО/Т. Юдина

Чёрные аисты стали чаще встречаться на территории Московской области, об этом рассказали специалисты природоохранного фонда «Верховье», которые ведут мониторинг редких видов по заказу подмосковного министерства экологии и природопользования, сообщает пресс-служба ведомства.
«Черный аист — это крайне редкий вид, внесенный в Красные книги России и Московской области под 1-й категорией — находящийся под угрозой исчезновения», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что информация о том, что чёрные аисты стали встречаться чаще, позволяет надеяться не только на сохранение подмосковной популяции этих редчайших птиц, но и на её увеличение.

В министерстве отметили, что чёрных аистов замечали на юге Подмосковья — на территории заказника «Урочище Верёвкин бугор» в Луховицах и рядом с заказником «Никифоровская колония степных растений» в Серпухове.

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#подмосковье
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Председателю Совета депутатов округа Королёв Ходыреву вручили госнаграду
05 июля 2024, 13:44

Фото: аппарат правительства РФ

Государственную награду «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» получил председатель Совета депутатов городского округа Королёв Александр Ходырев, удостоверение ему вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает издание regions.ru/Королёв.
«От всего сердца благодарю за высокую оценку моего труда! Продолжаю работать на благо любимого города и родного Подмосковья», — сказал Ходырев.
Он подчеркнул, что работает в тесном контакте с жителями округа и держит на контроле содержание и капремонт жилого фонда, а также строительство объектов социальной инфраструктуры муниципалитета.

Церемония вручения государственной награды состоялась в Екатерининском зале Кремля.

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#королёв
#награда
#сергей кириенко
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила пункт временного размещения жителей ЛДНР
05 июля 2024, 13:23

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская навестила семьи из Луганской и Донецкой народных республик, которые живут в пункте временного размещения на территории оздоровительного лагеря «Звонкие голоса» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
Проживающие в пункте временного размещения пообщались с Ириной Фаевской, некоторые из них обратились к ней за поддержкой.

«Одиннадцать человек рассказали мне о волнующих их вопросах. Например, одна женщина попросила помочь ей и ее сыну. Ребенок нуждается в лечении, конечно, мы обязательно поможем. По всем вопросам взяли обращения у заявителей», — сказала Фаевская.
Омбудсмен Подмосковья также поговорила с детьми. Сейчас у них летние каникулы, поэтому для ребят каждый день проводят развлекательные мероприятия, включая различные игры и мастер-классы.

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