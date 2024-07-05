Председатель Совета депутатов Королёва Ходырев рассказал о работе местного самоуправления

Фото: пресс-служба аппарата правительства РФ
Главным в работе местного самоуправления является диалог с жителями, внимание к их запросам и потребностям, об этом рассказал председатель Совета депутатов городского округа Королёв Александр Ходырев, удостоенный государственной награды «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», сообщает издание regions.ru/Королёв.
«Сейчас, как никогда остро, стоит вопрос общения с жителями. То, на что нас настраивают наш президент и губернатор Андрей Воробьёв, — именно работа с населением, работа во дворах», — сказал Ходырев.Он отметил, что регулярно проводит встречи с жителями округа, работает с их запросами и обращениями.
Ходырев также напомнил, что Совет депутатов округа не только утверждает бюджет, но и следит за его расходованием, в частности — за тем, как идёт работа по обновлению и созданию объектов социальной инфраструктуры на территории муниципалитета. Это касается реконструкции стадиона «Чайка», строительства школы в микрорайоне Первомайский и пр.
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