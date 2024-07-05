Председателю Совета депутатов округа Королёв Ходыреву вручили госнаграду

Фото: аппарат правительства РФ
Государственную награду «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» получил председатель Совета депутатов городского округа Королёв Александр Ходырев, удостоверение ему вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает издание regions.ru/Королёв.
«От всего сердца благодарю за высокую оценку моего труда! Продолжаю работать на благо любимого города и родного Подмосковья», — сказал Ходырев.Он подчеркнул, что работает в тесном контакте с жителями округа и держит на контроле содержание и капремонт жилого фонда, а также строительство объектов социальной инфраструктуры муниципалитета.
Церемония вручения государственной награды состоялась в Екатерининском зале Кремля.
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Лев Каштанов