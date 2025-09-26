Председателя Совета судей сняли с поста после иска Генпрокуратуры
Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова по его письменному заявлению. Теперь он сохраняет статус судьи в отставке с соответствующими гарантиями неприкосновенности.
Ранее РИА Новости сообщало, что Момотов вместе с криминальным соучастником создал сеть из 40 отелей Marton в Москве и регионах России. Генпрокуратура направила в суд иск о конфискации имущества, приобретённого с нарушением антикоррупционного законодательства, общая стоимость активов оценивается в девять миллиардов рублей.
Часть незаконно полученного имущества Момотов оформлял на мать, которой помог сменить фамилию. На неё переоформили половину здания отеля «Marton Пашковский», земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, где позже построили десятиэтажную гостиницу «Marton Седова».
Гостиницы вводились в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Попытки местных властей оспорить действия Момотова пресекались в судах.
64-летний Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года.
