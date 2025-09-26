Председателя Совета судей сняли с поста после иска Генпрокуратуры

26 сентября 2025, 20:06

ВККС прекратила полномочия Виктора Момотова по его собственному желанию

Виктор Момотов (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова по его письменному заявлению. Теперь он сохраняет статус судьи в отставке с соответствующими гарантиями неприкосновенности.