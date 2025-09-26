Дело о краже денег жительницы Луховиц через фишинговый сайт дошло до суда

26 сентября 2025, 16:34

оригинал Фото: Istock / Vladimir Cetinski

Луховицкая городская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денег местной жительницы с использованием фишингового приложения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области.





Дело утвердили в отношении двоих мужчин. Их обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере.



«По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемые разработали план хищения средств граждан под предлогом инвестирования и получения высокого дохода. Для этого они создали фишинговое мобильное приложение под названием Market, которое разместили в интернете в виде объявления о заработке путём инвестиционной деятельности на криптовалютных биржах. Для этого нужно было установить приложение на мобильное устройство», – пояснили в пресс-службе.