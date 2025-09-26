Дело о краже денег жительницы Луховиц через фишинговый сайт дошло до суда
Луховицкая городская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денег местной жительницы с использованием фишингового приложения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Дело утвердили в отношении двоих мужчин. Их обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере.
«По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемые разработали план хищения средств граждан под предлогом инвестирования и получения высокого дохода. Для этого они создали фишинговое мобильное приложение под названием Market, которое разместили в интернете в виде объявления о заработке путём инвестиционной деятельности на криптовалютных биржах. Для этого нужно было установить приложение на мобильное устройство», – пояснили в пресс-службе.Затем злоумышленники позвонили 58-летней жительнице Луховиц, представившись сотрудниками инвестиционной компании, и предложили установить приложение. Женщина согласилась и перевела на якобы инвестиционные счета более 3,8 млн рублей. На похищенные средства аферисты купили криптовалюту.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить данные аккаунтов псевдоинвесторов и задержать двоих из них. Один обвиняемый добровольно возместил часть причинённого ущерба потерпевшей на 200 тыс. рублей.
Теперь уголовное дело направили в Луховицкий районный суд для рассмотрения по существу.