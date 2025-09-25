Достижения.рф

Замгубернатора Вологодской области Родионова задержали по подозрению в хищении

Дмитрий Родионов (фото: Telegram @rodionovdmitrii)

Замгубернатора Вологодской области задержали по обвинению в хищении средств на предыдущей должности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Ранее Дмитрий Родионов занимал пост вице-премьера Республики Карелия. В Вологду он приехал в феврале этого года по приглашению правительства.

Накануне силовики нагрянули в карельскую компанию «Корпорация развития», которая занимается привлечением инвестиций. По предварительной версии, именно через неё проходили хищения во время работы Родионова в регионе.

Также правоохранители провели обыски по месту жительства чиновника в Вологде.

Чиновника задержали. Расследование дела продолжается.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0