Российский мэр попался на взятке от похоронщиков

22 сентября 2025, 11:03

Мэра Владимира Наумова арестовали за взятку в 1,1 млн рублей от похоронщиков

Фото: iStock/simpson

Мэра города Владимира Дмитрия Наумова, попавшегося на взятке от похоронщиков, взяли под стражу. Об этом сообщает СК РФ.