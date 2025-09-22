Российский мэр попался на взятке от похоронщиков
Мэра города Владимира Дмитрия Наумова, попавшегося на взятке от похоронщиков, взяли под стражу. Об этом сообщает СК РФ.
По данным ведомства, градоначальник вступил в сговор с двумя москвичами и пообещал посодействовать их незаконной деятельности во Владимире. В рамках договоренности он назначил взяткодателей на серьезные должности в муниципальных учреждениях, а также издал документ о похоронном деле, который ограничивал права других ритуальщиков в городе.
За это чиновник получил 1,1 миллиона рублей. В итоге против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Взяткодателям предъявили обвинение по статье о даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Также их подозревают в хищении денег у граждан при оказании ритуальных услуг.
