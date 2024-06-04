Председателям СНТ Котельников разъяснили новые правила вывоза отходов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
В администрации Котельников прошло совещание с председателями СНТ на тему новых алгоритмов вывоза твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Целью совещания стало предотвращение навалов мусора на контейнерных площадках города. С 1 мая в Подмосковье мусор из СНТ вывозят по графику, а не по запросу, как раньше. Ежемесячный платёж с участка в среднем составляет 125 рублей в месяц или порядка 1,5 тыс. в год. При этом жители могут сами корректировать график, по которому к ним приезжает мусоровоз», – говорится в сообщении.Сейчас региональный оператор пописывает дополнительные соглашения с каждым СНТ. В них указаны новый график вывоза мусора, согласованный с жителями, а также тариф, по которому он будет осуществляться.
В Котельниках проводят встречи с председателями садовых товариществ и обсуждают важность перехода на новый норматив. Им объясняют, как будет работать регоператор, отвечают на возникающие вопросы.
В администрации напомнили, что штраф с физлиц за отсутствие договора на вывоз отходов составляет до 3 тыс. рублей, с юридических лиц – до 25 тыс., за несанкционированный сброс отходов с физических лиц – до 70 тыс. рублей, до 200 тыс. – с юридических лиц.
При этом отношения СНТ с так называемыми «серыми возчиками» приравнивается к отсутствию договора на вывоз ТКО.
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Лора Луганская