Памятные доски в честь погибших в зоне СВО установили в Котельниках

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
В сквере «Патриот» в Котельниках установили памятные доски в честь погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Юрий Корецкий, Виталий Добычин и Маруфжон Махмудов навечно вписали свои имена в состав «Бессмертного полка», оставив след в истории города и всей страны.
Отдать дань уважения героям на Аллею Памяти в сквер «Патриот» пришли родственники погибших бойцов, ветераны, депутаты, члены молодежных военно-патриотических объединений и школьники.
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«Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших героев. Пусть наша поддержка в этот непростой период поможет преодолеть потерю и найти силы. Наша задача – сохранить память и продолжать защищать наши ценности. Пусть эти мемориальные доски напоминают о важности борьбы за справедливость и мир», – сказал муниципалитета Сергей Жигалкин.
Отдать дань уважения героям на Аллею Памяти в сквер «Патриот» пришли родственники погибших бойцов, ветераны, депутаты, члены молодежных военно-патриотических объединений и школьники.
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Лора Луганская