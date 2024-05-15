В Котельниках открыли «Парту Героя» в честь ветерана ВОВ Жицкого

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники
В рамках проекта «Новая школа» в школе № 2 в честь ветерана Великой Отечественной войны Кирилла Ивановича Жицкого открыта «Парта Героя». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.
В торжественном мероприятии приняли участие родные и близкие ветерана Великой Отечественной войны – сын с супругой и внуки.
Информация о подвигах ветерана Великой Отечественной войны находится на «Парте Героя» и все желающие смогут поближе познакомиться с историей его жизни.
Читайте также:
Строительная готовность школы на 2 тысячи учеников в Котельниках достигла 50%
Памятные доски в честь погибших в зоне СВО установили в Котельниках
Кузьминский лесопарк в Котельниках проверили на противопожарную безопасность
«Совет Старшеклассников школы вместе с педагогами-наставниками изучали книгу воспоминаний жителей города Котельники «И нам нужна была одна Победа». Ребят привлекла история, рассказанная участником Великой Отечественной войны Кириллом Ивановичем Жицким. В годы ВОВ он пошел добровольцем в армию. На фронте был летчиком и выполнял сложнейшие задачи по доставке оружия и продовольствия партизанам Белоруссии.
Награжден орденом «Великой Отечественной Войны 1-ой степени», а также орденом «За боевые заслуги перед Отечеством», — отметили в пресс-службе.
Информация о подвигах ветерана Великой Отечественной войны находится на «Парте Героя» и все желающие смогут поближе познакомиться с историей его жизни.
Читайте также:
Строительная готовность школы на 2 тысячи учеников в Котельниках достигла 50%
Памятные доски в честь погибших в зоне СВО установили в Котельниках
Кузьминский лесопарк в Котельниках проверили на противопожарную безопасность
Мира Полтева