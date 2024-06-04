Строительная готовность школы на 2 тысячи учеников в Котельниках достигла 60%

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Школу, рассчитанную на две тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый города Котельники. В настоящее время строительная готовность объекта достигла 60%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В настоящее время на объекте ведётся монтаж инженерных сетей, идёт отделка помещений, фасадные работы, а также благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Общая площадь школы, состоящей из блоков разной этажности, составляет свыше 30 тысяч квадратных метров. Школа должна заработать к началу учебного года.
«Развитие социальной инфраструктуры структуры является для нашей команды приоритетным направлением. День знаний дети будут отмечать в новой, современной школе», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.В школе предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, включая специальные кабинеты для домоводства, а также четыре спортзала, актовый зал более чем на 800 мест и библиотечно-информационный центр.
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Лев Каштанов