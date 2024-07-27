Стало известно, чьи интересы лоббировал арестованный экс-замминистра Минобороны Булгаков

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Арестованный бывший заместитель министра Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» в Липецкой области, который занимается поставкой продовольствия на нужды российских силовых структур и ведомств. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Связанный с генералом комбинат расположен в городе Грязи Липецкой области. Его построили еще в годы Великой Отечественной, в 1944 году, в качестве базового предприятия для снабжения ВС СССР.
Как следует из каталога на сайте предприятия, на комбинате производят супы, кисели, каши и пищевые концентраты как быстрого приготовления, так и моментального, не требующего варки.
Ранее ФСБ и СК РФ сообщали, что генерала Булгакова, который отвечал за материально-техническое обеспечение российских вооруженных сил, арестовали по коррупционному делу.
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Как следует из каталога на сайте предприятия, на комбинате производят супы, кисели, каши и пищевые концентраты как быстрого приготовления, так и моментального, не требующего варки.
Ранее ФСБ и СК РФ сообщали, что генерала Булгакова, который отвечал за материально-техническое обеспечение российских вооруженных сил, арестовали по коррупционному делу.
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Данил Пономарев