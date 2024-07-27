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Стало известно, чьи интересы лоббировал арестованный экс-замминистра Минобороны Булгаков

Арестованный экс-замглавы МО Булгаков лоббировал интересы пищевого комбината
27 июля 2024, 00:52
Фото: istockphoto/MJ_Prototype

Фото: istockphoto/MJ_Prototype

Арестованный бывший заместитель министра Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» в Липецкой области, который занимается поставкой продовольствия на нужды российских силовых структур и ведомств. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Связанный с генералом комбинат расположен в городе Грязи Липецкой области. Его построили еще в годы Великой Отечественной, в 1944 году, в качестве базового предприятия для снабжения ВС СССР.

Как следует из каталога на сайте предприятия, на комбинате производят супы, кисели, каши и пищевые концентраты как быстрого приготовления, так и моментального, не требующего варки.



Ранее ФСБ и СК РФ сообщали, что генерала Булгакова, который отвечал за материально-техническое обеспечение российских вооруженных сил, арестовали по коррупционному делу.

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Шизофреник отрезал голову девушке в Подмосковье и попал под авто, пытаясь сбежать
Мужчина отрезал голову своей девушке в Подмосковье и попал в ДТП во время побега
27 июля 2024, 09:49

Фото: iStock/Michael Nesterov

Мужчина с шизофренией отрезал голову своей девушке и попал под машину, пытаясь сбежать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что обезглавленное тело 28-летней Анны обнаружила мать убийцы. Женщина не могла несколько дней дозвониться до своего 39-летнего сына Игоря, приехала к нему домой в деревню и увидела лежащее на полу тело девушки без головы, в туловище был воткнут нож. Сына в доме не было.

Недалеко от дома правоохранители обнаружили голову жертвы, она была в рюкзаке, который лежал в траве. Согласно информации источника, спустя сутки после убийства злоумышленник выбежал на трассу и кидался на машины, в результате его сбили. Игоря госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и переломом рёбер. В настоящее время он находится в коме.

Отмечается, что пара жила вместе два года. Мужчина страдал от шизофрении. Убитая знала о его диагнозе. В день преступления Игорь должен был ехать на приём к врачу, однако этого не произошло. Он также имеет судимость за причинение лёгкого вреда здоровью.

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#жертвы
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Рязанского подрывника путей обвинили в девяти тяжких преступлениях
27 июля 2024, 05:36

Фото: iStock/Yingko

Взорвавший железную дорогу под Рязанью и ожидавший 15 тысяч долларов от украинских спецслужб за теракт Руслан Сидики обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений, информирует РИА Новости на основании судебных документов.
«Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», – подчеркивается в материалах.

Украинские спецназовцы обещали Сидики 15 тысяч долларов США, он был завербован добровольно. Деньги ему так и не были выплачены. Сидики был задержан у себя дома в Рязани, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили «схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии одного километра от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства».

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Подполковник МВД призвал «осветлить» Подмосковье от мигрантов
#сбу
#рязанская область
#бомба
#железные дороги
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Подполковник МВД призвал «осветлить» Подмосковье от мигрантов
Подполковник МВД: необходимо «осветлить Московскую область» о мигрантов
27 июля 2024, 03:36

Фото: iStock/Dzurag

Глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков поставил задачу «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами». Паукова процитировал представитель полиции в звании подполковника, кадры появились в Telegram-канале главы городского округа Долгопрудный Владислава Юдина.
По словам полицейского, в понедельник он провел совещание с главой регионального главка, где выделил «данное направление» и отметил , что оно находится на контроле у президента и главы МВД. Кроме того, предполагается ужесточить правовой контроль за иностранцами, нарушающими закон на территории России.

Днем 26 июля стало известно, что в Приморском крае сформирован отряд «тигров» из ветеранов СВО, который должны «поставить на место приезжих».

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#мигранты
#московская область
#подмосковье
#сво
#приморский край
#мвд
#президент
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Спасатели приступят к работе после прорыва дамбы в Челябинской области
27 июля 2024, 02:57

Фото: istockphoto/DmyTo

Спасатели МЧС России приступят к аварийно-восстановительным работам на фоне прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области после наступления светлого времени суток, передает РИА Новости.
Прорыв дамбы произошел сегодня вечером, 26 июля, на Киалимском водохранилище. В Карабашском округе Челябинской области после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным властей, вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают около 200 человек.

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#мчс
#наводнение
#дамба
#губернатор
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Над Брянской областью ликвидировали 21 беспилотник ВСУ
27 июля 2024, 02:38

Фото: iStock/NatureNow

Российские войска ликвидировали и перехватили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
Отмечается, что в пятницу, 16 июля, в период с 21:00 до 23:40 Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить теракт с использованием БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 БПЛА над территорией Брянской области», – подчеркнули отметили в ведомстве.

Ранее беспилотники ВСУ оставили без света более 2,5 тысяч жителей Курской области. Беспилотники сбросили взрывчатку одновременно на несколько населенных пунктов. После этого свет был отключен. В одном из поселков после сброса боеприпасов возникло несколько очагов возгорания.

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#всу
#брянская область
#бпла
#пво
#вс рф
#минобороны рф
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ГУ МЧС: В Тольятти случился пожар площадью 200 кв.м. на химзаводе «Куйбышевазот»
27 июля 2024, 01:57

Фото: iStock/Distortion Media

В Тольятти спасатели тушат пожар площадью в 200 кв.м. в здании, где расположен химзавод «Куйбышевазот». Об этом со ссылкой на самарское ГУ МЧС сообщает РИА Новости. Огонь охватил кабели и насос на наружной установке очистки от СО2, указано в материале.
«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение кабелей и насоса на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров», — приводят заявление регионального ГУ МЧС.
Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет, огонь тушат 59 человек и 21 единица спецтехники, среди которых 38 спасателей и 14 машин МЧС.

На официальном сайте «Куйбышевазота» указано, что предприятие основали в 1955 году, и сейчас оно лидирует по выпуску капролактама и полиамида среди заводов России и Восточной Европы, а также является крупнейшим производителем специальных тканей.

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#мчс
#предприятие
#пожар
#возгорание
#завод
#самарская область
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24 канал: в Кривом Роге прогремел взрыв на фоне звука сирен воздушной тревоги
27 июля 2024, 01:27

Фото: istockphoto/aapsky

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщил украинский 24-й канал. Грохот от удара раздался в городе на фоне звука сирен объявленной воздушной тревоги.
«Местные СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге», — заявило украинское издание в своем тг-канале.
Судя по данным с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в трех областях страны — Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.

В четверг, 25 июля, сообщалось, что Харьковская область побила рекорд по продолжительности воздушной тревоги. По данным на 18:50, сирены звучали в регионе уже больше двух полных дней. Регион находился в красной зоне 48 часов и 17 минут.

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#карты
#онлайн
#тревога
#всу
#воздушная тревога
#дроны
#взрыв
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В Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму во время обстрела ВСУ
27 июля 2024, 01:21

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Белгородской области в результате обстрела села Бочковка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, она была госпитализирована с ранениями от взрыва мины, а также с осколочными ранениями руки и баротравмой.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены линии электропередач и пробита дыра в крыше здания на территории сельскохозяйственного предприятия.

26 июля Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Шебекино. По словам губернатора, город был обстрелян из реактивных систем залпового огня. Осколками были повреждены оконные рамы, фасад, заборы и хозяйственные постройки одного из частных домов.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#всу
#россия
#обстрел
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В Брянской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ
Богомаз: в Брянской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ самолетного типа
27 июля 2024, 00:05

Фото: istockphoto/aapsky

В Брянской области за час сбили 12 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.
По словам главы региона, массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись несколько муниципальных районов области, в результате уничтожены 12 беспилотников.

«Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами», – отмечается в сообщении.

Глава региона добавил, пострадавшие и разрушения отсутствуют.

Ранее украинский БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО_ над Суражским районом Брянской области.

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#пво
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