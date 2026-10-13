Предсказанный южноафриканским пастором «конец света» пришелся на 12–13 октября

13 октября 2026, 08:27

Фото: iStock/Jo Raphael

Пастор из ЮАР Джошуа Млакела назвал 12–13 октября 2026 года сроком «вознесения» верующих перед периодом Великой скорби. О своих видениях священнослужитель рассказывал ранее, утверждая, что получил дату от Бога и Иисуса Христа. Об этом сообщает New York Post.





Млакела не предрекал уничтожение планеты. Речь, по его версии, шла о событии, во время которого верующие должны подняться на небеса. Однако в соцсетях его слова представили как прогноз глобального апокалипсиса.



До этого пастор ожидал «вознесения» 23 сентября 2025 года. Часть его последователей восприняла заявление всерьез: люди продавали имущество и уходили с работы. После несбывшегося пророчества Млакела заявил, что Судный день перенесли, чтобы люди успели покаяться.



Новую дату он объяснил ошибкой в календарных расчетах. Пастор связал прогноз с Рош ха-Шана и заявил, что праздник следует соотносить с октябрем, а не с сентябрем.





«Другой даты вознесения нет. Для меня это окончательная дата», — сказал он.