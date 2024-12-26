Россиянам рассказали о штрафах за запуск салютов и фейерверков

Фото: iStock/howtogoto
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что запуск фейерверков, повлекший за собой ущерб имуществу или здоровью, может обойтись виновному в штраф до 50 тысяч рублей.
В интервью РИА Новости он уточнил, что строгость наказания зависит от последствий.
В рамках статьи 20 КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, а при введенном противопожарном режиме сумма увеличивается до 20 тысяч рублей.
Если пиротехника вызвала пожар или нанесла вред здоровью, штраф составит 40–50 тысяч рублей. При тяжелых травмах или значительном ущербе виновного могут привлечь к уголовной ответственности, что предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
Читайте также:
Семейный эксперт Жгутова раскритиковала излишние траты к Новому году
Жителям Подмосковья перечислили правила поведения в новогодние праздники
«Буду любить тебя вечно»: Анна Седокова рассказала о боли утраты и организации похорон Яниса Тиммы
В рамках статьи 20 КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, а при введенном противопожарном режиме сумма увеличивается до 20 тысяч рублей.
Если пиротехника вызвала пожар или нанесла вред здоровью, штраф составит 40–50 тысяч рублей. При тяжелых травмах или значительном ущербе виновного могут привлечь к уголовной ответственности, что предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
«Во многих регионах представители государственной жилищной инспекции рекомендуют жителям отказаться от запуска салютов и фейерверков. Но тем не менее наши граждане к празднику готовятся, и это не запретить», — сказал Кошелев, а затем добавил, что в таком случае граждане должны подходить к запуску фейерверков с осторожностью.Если же фейерверки запускают в опасной близости от людей или зданий, например, с балкона или в общественном месте, Кошелев советует незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112.
Читайте также:
Семейный эксперт Жгутова раскритиковала излишние траты к Новому году
Жителям Подмосковья перечислили правила поведения в новогодние праздники
«Буду любить тебя вечно»: Анна Седокова рассказала о боли утраты и организации похорон Яниса Тиммы
Мария Моисеева