В Министерстве сообщили о преимуществах и недостатках живых и искусственных ёлок

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В преддверии Нового года многие задумываются о том, какую ёлку выбрать — живую или искусственную.
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказало про плюсы и минусы каждого варианта.
- Экологическая безопасность: живая ель наносит меньший урон окружающей среде при утилизации и лучше подходит для повторного использования по сравнению с искусственной, которая может содержать вредные вещества и выделять токсичные газы при горении;
- пожароопасность: сухая древесина более уязвима к возгоранию;
- экономичность и практичность: искусственные ели служат несколько лет, что сокращает расходы на уборку и установку.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Сегодня жители Подмосковья могут выбирать между живыми и искусственными новогодними деревьями разных видов, включая пихты, сосны, кедры и даже светодиодные ёлки.
С 15 января по 10 февраля в регионе пройдёт акция «Сдай на переработку и ёлки, и иголки», в рамках которой специализированные пункты приёма елей будут отмечены на интерактивной карте.
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