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В Министерстве сообщили о преимуществах и недостатках живых и искусственных ёлок

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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В преддверии Нового года многие задумываются о том, какую ёлку выбрать — живую или искусственную.
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказало про плюсы и минусы каждого варианта.

  • Экологическая безопасность: живая ель наносит меньший урон окружающей среде при утилизации и лучше подходит для повторного использования по сравнению с искусственной, которая может содержать вредные вещества и выделять токсичные газы при горении;
  • пожароопасность: сухая древесина более уязвима к возгоранию;
  • экономичность и практичность: искусственные ели служат несколько лет, что сокращает расходы на уборку и установку.



Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сегодня жители Подмосковья могут выбирать между живыми и искусственными новогодними деревьями разных видов, включая пихты, сосны, кедры и даже светодиодные ёлки.

С 15 января по 10 февраля в регионе пройдёт акция «Сдай на переработку и ёлки, и иголки», в рамках которой специализированные пункты приёма елей будут отмечены на интерактивной карте.

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Подмосковье вошло в топ-30 по числу финалистов олимпиады «Я – профессионал»
26 декабря 2024, 18:07

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Московская область вошла в топ-30 по итогам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 342 студента успешно справились с заданиями и продолжат борьбу за победу, сообщили в пресс-службе организаторов олимпиады.
Отборочный этап проходил с 15 ноября по 1 декабря. Свои силы проверили более 128,5 тыс. студентов из всех регионов России. Без малого 26 тыс. набрали нужное количество баллов для продолжения участия. Впереди у них – заключительный этап.
«Олимпиада «Я – профессионал» даёт равные возможности для студентов вне зависимости от места проживания и университета. Каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны, получить награды. Платформа «Россия – страна возможностей» поддерживает талантливую молодёжь на пути к профессиональному и личностному успеху», – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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#молодёжь
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На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 1,2 тыс. ям
26 декабря 2024, 17:55

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Свыше 1,2 тыс. дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На региональных дорогах специалисты Мосавтодора заделали 780 ям. А на муниципальных дорогах было ликвидировано 470 дефектов асфальта. Самый большой объём работ за неделю провели на муниципальных дорогах городского округа Химки, Рузского округа, Раменского округа, Наро-Фоминского и Орехово-Зуевского округов», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ямочный ремонт проводится на подмосковных дорогах круглый год. В холодные месяцы дефекты асфальта исправляют при помощи литого асфальтобетона или холодной смеси.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье за год зафиксировали 820 тыс. случаев отсутствия ремней безопасности
26 декабря 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» заметили в Московской области за 11 месяцев 2024 года около 820 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности. Это на 130%, то есть в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Самое большое число зафиксированных в автоматическом режиме подобных нарушений ПДД, в уходящем году пришлось на три летних месяца – свыше 400 тыс. случаев. Прошлогодний показатель – около 180 тыс.
«Рост количества зафиксированных нарушений связан с тем, что власти Подмосковья развивают технические возможности системы фотовидеофиксации и планомерно увеличивают количество комплексов, распознающих на дорогах водителей с непристёгнутыми ремнями», – пояснили в ведомстве.
По данным ведомства, в Подмосковья работает более 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации, 600 из них – «Азимут 4». Именно они имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности.

В Минтрансе Подмосковья ещё раз призвали водителей и пассажиров использовать ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке детей. Штраф за непристёгнутый ремень составляет 1 тыс. рублей, а с 1 января 2025 года он увеличится до 1,5 тыс. рублей.

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#московская область
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В региональном этапе ВсОШ примут участие 24,5 тысячи учеников
26 декабря 2024, 17:33

Фото: Министерство образования Московской области

В гимназии имени Е. М. Примакова прошло установочное совещание для руководителей, сотрудников площадок Всероссийской олимпиады школьников и муниципальных координаторов, сообщает Министерство образования Московской области.
На совещании были подведены итоги школьного и муниципального этапов, а также рассмотрена модель проведения следующего регионального этапа в Московской области.

В этом году наблюдается заметный рост интереса к олимпиадному движению. Результаты школьного и муниципального этапов показывают увеличение числа участников. В школьном этапе приняли участие 2 218 258 человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. Уникальных участников было 481 195, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Муниципальный этап собрал более 360 000 школьников, что также демонстрирует прирост на 10%.

Фото: Министерство образования Московской области

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) пройдёт с 11 января по 28 февраля 2025 года на 145 площадках. Ожидается участие 24,5 тысяч школьников.

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#школьники
#олимпиада
#образование
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года выдали около 70 тысяч градпланов
26 декабря 2024, 17:12

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Около 70 тысяч градостроительных планов земельного участка, необходимых для того или иного освоения территории, выдали в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В 2024 году для целей проектирования выдано около 70 тысяч градостроительных планов земельных участков, из которых 23 тысячи — под объекты нежилого назначения, которые в перспективе обеспечат региону новые рабочие места», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, что в этом году было выдано почти на 20 тысяч градпланов больше, чем в 2023.

Больше всего градостроительных планов было выдано в округе Истра — 5,1 тыс. Второе место по этому показателю занимает Раменский округ с почти 5 тысячами выданных градпланов. Третье место занял Одинцовский округ (3,9 тыс.), а четвёртое — Долгопрудный (3,5 тыс.).

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#мособлархитектура
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#московская область
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#подмосковье
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В Московской области за месяц было продано более 2 тысяч тонн рыбы
26 декабря 2024, 16:55

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В продуктовой корзине жителей Московской области всё чаще стала появляться свежая рыба — в ноябре спрос на неё увеличился на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. В розничных магазинах региона было продано более 2,4 тысячи тонн этой продукции, что составляет примерно 81,5 тонны в день, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ассортименте представлены разнообразные виды рыбы: скумбрия, сельдь, горбуша, минтай, форель, сёмга, треска, сибас, дорада и другие, в том числе местного производства.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что к концу года объём выращенной товарной рыбы в крупных рыбоводческих хозяйствах составит 3,5 тыс. тонн.

Кроме того, 20 предприятий региона производят продукцию из свежей, охлаждённой и мороженой рыбы — за 10 месяцев текущего года было выпущено более 16 тыс. тонн. Таким образом, Московская область занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе, обеспечивая более 39 % от общего объёма продукции, а также 0,6 % от общероссийского показателя.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области​
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#московская область
#рыбаки
#производство
#минсельхозпрод мо
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Минтранс Подмосковья рассказал об итогах работы пассажирского транспорта в 2024 году
26 декабря 2024, 16:43

Фото: istockphoto / m-gucci

Специалисты Министерства транспорта Московской области ежегодно проводят ряд специальных мероприятий для обеспечения комфорта и безопасности передвижения жителей региона. В рамках этих мероприятий обновляется подвижной состав, вводятся новые маршруты, корректируются схемы движения и расписания существующих маршрутов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В текущем году на маршруты различных округов Московской области вышли более 1 тысячи новых автобусов разных классов, из них порядка 600 автобусов уже работают на маршрутах регионального перевозчика Мострансавто. Также специалисты запустили 22 новых маршрута, из них 12 до станций МЦД. Кроме того, а еще изменили схемы движения свыше 140 маршрутов», — сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта Алексей Гержик.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Мострансавто» продолжает работу по синхронизации времени отправления автобусов с расписанием электричек. За последний год было скорректировано расписание более 60 автобусных маршрутов, которые следуют до железнодорожных станций. В общей сложности в этом году для удобства жителей региона было оптимизировано расписание более 560 маршрутов.

Помимо этого, в Московской области для военных пенсионеров был запущен сервис, позволяющий использовать банковскую карту платёжной системы «Мир» со скидкой на проездной «Стрелка». Чтобы воспользоваться этим предложением, нужно зарегистрировать льготный проездной на карте «Мир» на региональном портале государственных услуг.

Кроме того, компания «Мострансавто» совместно с Министерством транспорта Московской области выпустила несколько лимитированных серий проездных «Стрелка», посвящённых Году семьи, а также летним и зимним месяцам в регионе.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В текущем году наблюдается значительный рост пассажиропотока на автобусах. Жители и гости региона совершили около 780 миллионов поездок, что на 4,4% превышает показатель предыдущего года.

Количество пассажиров увеличилось не только на автобусных маршрутах, но и на регулярных речных маршрутах в Коломне, Серпухове и Лыткарино. За один сезон ими воспользовались более 40 тысяч раз, что на 26 % больше по сравнению с прошлым годом.

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#маршруты
#сервис
#итоги
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Госветслужба Подмосковья за год провела 2,3 млн исследований на заболевания животных
26 декабря 2024, 16:12

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Недопущение распространения инфекционных заболеваний среди животных является одним из ключевых аспектов ветеринарной деятельности. В Московской области активно проводятся мероприятия по поддержанию эпизоотического благополучия и профилактике болезней, общих для людей и животных, включая профилактические прививки и обработки, лабораторные исследования и регулярные учения по ликвидации очагов заболеваний, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Карантин — это основной метод предотвращения распространения заболеваний. Он включает изоляцию больных особей, установку ограждений и проведение дезинфекции. Во время карантина осуществляется строгий контроль заболеваемости, проводится забой или лечение больных животных и вакцинация здоровых.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в текущем году было проведено наибольшее количество исследований на следующие заболевания: бруцеллёз (более 682 тысяч), туберкулёз (около 290 тысяч), лейкоз крупного рогатого скота (211 тысяч), птичий грипп (56 тысяч), африканская чума свиней (25 тысяч) и сап (20 тысяч).

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

При обнаружении ухудшения здоровья животного или изменения в его поведении, следует немедленно обратиться к ветеринару. Записаться на приём можно по телефону горячей линии ветеринарной службы: 7 (495) 668-01-25.

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#ветеринары
#животные
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Путин поговорил с девочкой из Подмосковья, новогоднюю мечту которой он исполнил
26 декабря 2024, 15:54

Фото: сайт kremlin.ru

Владимир Путин поговорил по телефону с 12-летней Таисией Леоновой из Подмосковья, новогоднюю мечту которой с «Ёлки желаний» президент обещал исполнить. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Школьница учится в седьмом классе, с шести лет занимается танцами. Она мечтала побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

5 декабря Путин во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Он снял с ёлки три шарика с желаниями, одно из которых принадлежало Таисии.
«Глава государства помог исполнить мечту девочки. Вместе с мамой и братом она побывала в здании ансамбля имени Моисеева, познакомилась с его художественным руководителем и ученицей знаменитого хореографа Еленой Александровной Щербаковой. Таисия осмотрела помещения театра, в том числе кабинет Игоря Моисеева, посетила мастер-класс от артистов балета и репетицию ансамбля», – говорится в сообщении.
Для семьи Леоновых в Москве запланировано ещё несколько праздничных мероприятий.

Во время телефонного разговора Путин поинтересовался, рассказали ли семье обо всей программе, в том числе про посещение катка, музеев.
«Будет очень интересно. У тебя какие еще пожелания есть? Может, что-нибудь ещё в голову пришло, что бы ты хотела, пока вы в Москве?», – спросил президент у Таисии.
Мама девочки Альбина Леонова рассказала, что часть программы остаётся для детей в секрете, чтобы устроить им сюрприз. Но главное волшебство уже произошло – Тая репетировала с коллективом, её мечта сбылась.

У девочки хроническая болезнь почек. В феврале 2022 года ей провели трансплантацию донорской почки в НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова. Донором стала мама.

Президент поздравил Таисию и её семью с наступающим Новым годом.



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