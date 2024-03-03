Представили Китая исполнили «Катюшу» на фестивале в Сириусе

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Представили Китая на ВФМ исполнили «Катюшу» на национальном инструменте.
Представили Китая на фестивале молодежи в Сочи исполнили знаменитую русскую песню «Катюша» на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке «Арт.Молодость», сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участники фестиваля попросили представителей Китая исполнить на необычном инструменте национальную или русскую песню, что они с радостью сделали.
Ранее сообщали, что глава Российской Федерации Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит свои визиты в регионы страны, в частности, он проведет встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
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Дана Игумнова