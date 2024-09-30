Представился ВСУшником и грозился взорвать борт: в Египте неизвестный сорвал рейс в Россию

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii
В египетском Шарм-эш-Шейхе неизвестный, представившийся бойцом ВСУ, сорвал вылет российского рейса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в минувший четверг командир самолёта Boeing 737 авиакомпании «Россия» отсыпался в отеле перед совершением рейса Шарм-эш-Шейх – Екатеринбург. Когда пилот покидал гостиницу, чтобы отправиться в аэропорт, в лобби к нему подошёл незнакомый мужчина. Он представился украинским военным и пообещал взорвать российский борт.
После этому мужчина сразу же скрылся, а пилот сообщил о случившемся в аэропорт. В итоге службы авиагавани повторно осмотрели самолёт, багаж и ручную кладь всех зарегистрированных пассажиров рейса. К проверке привлекались местные служба безопасности, полицейские и кинологию.
По итогу проверки никакого взрывчатого вещества обнаружено не было, однако рейс всё же задержали на 2,5 часа. По прошествии этого времени самолёт успешно вылетел и приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Читайте также:
В туалете направлявшегося из Москвы самолета нашли труп мужчины
Три российских самолета с людьми на борту получили сигналы об угрозе уничтожения
Российские туристы 12 часов не могут улететь из ОАЭ
После этому мужчина сразу же скрылся, а пилот сообщил о случившемся в аэропорт. В итоге службы авиагавани повторно осмотрели самолёт, багаж и ручную кладь всех зарегистрированных пассажиров рейса. К проверке привлекались местные служба безопасности, полицейские и кинологию.
По итогу проверки никакого взрывчатого вещества обнаружено не было, однако рейс всё же задержали на 2,5 часа. По прошествии этого времени самолёт успешно вылетел и приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Читайте также:
В туалете направлявшегося из Москвы самолета нашли труп мужчины
Три российских самолета с людьми на борту получили сигналы об угрозе уничтожения
Российские туристы 12 часов не могут улететь из ОАЭ
Анастасия Чинкова