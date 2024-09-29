В туапелет направлявшегося из Москвы самолета нашли труп мыжчины

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В самолете, следовавшем из Москвы в Самару, был найден труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
44-летнему пассажиру стало плохо в аэропорту Внуково, но он решил лететь с родственниками. В самолете ему снова стало плохо, и он пошел в туалет. Стюардесса долго стучала в дверь, но ответа не последовало, и ей пришлось ломать дверь.
Попытки вернуть его к жизни не увенчались успехом. Самолет приземлился в Ульяновске. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь, но врачам не удалось спасти пассажира.
Ранее самолет Air New Zealand был задержан на три часа из-за крыс. По словам пассажира, сотрудники аэропорта заметили крысу в грузовом отсеке перед самым взлетом.
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Попытки вернуть его к жизни не увенчались успехом. Самолет приземлился в Ульяновске. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь, но врачам не удалось спасти пассажира.
Ранее самолет Air New Zealand был задержан на три часа из-за крыс. По словам пассажира, сотрудники аэропорта заметили крысу в грузовом отсеке перед самым взлетом.
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Александр Климов